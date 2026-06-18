klar16°
DE | FR
burger
Leben
USA

Lil Nas X spricht über bipolare Störung und neue Musik

FILE - Lil Nas X arrives at the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on Sunday, April 3, 2022, in Las Vegas. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File) People-Lil-Nas-X
Lil Nas X meldet sich zurück.Bild: keystone

Lil Nas X meldet sich nach Festnahme zurück – und spricht über bipolare Störung

18.06.2026, 05:2018.06.2026, 05:20

Nach einer schlagzeilenträchtigen Festnahme in Los Angeles im August arbeitet US-Rapper Lil Nas X wieder kreativ und stellt neue Musik in Aussicht. In einem auf Instagram veröffentlichten Video-Update spricht der Sänger auch über seinen Umgang mit einer bipolaren Störung.

Er sei einige Monate in einer Einrichtung in Behandlung gewesen und werde jetzt von einem Therapeuten und einem Psychiater begleitet, was ihm sehr helfe. Er fühle sich viel besser, habe weniger Angst und würde nun wieder kreativ arbeiten.

Bizarrer Vorfall

Der «Old Town Road»-Sänger war im August in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles gelaufen. Er wurde von Polizisten aufgegriffen – die Situation eskalierte. Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben.

FILE - Lil Nas X, whose legal name is Montero Lamar Hill, appears in court charged with four felony counts, including three counts of battery with injury on a police officer in Los Angeles on March 12 ...
Lil Nas X vor Gericht.Bild: keystone

Die Anklage lautete auf Körperverletzung sowie Widerstand gegen Polizisten. Am Ende kam er aber um eine Haftstrafe herum. Ein Richter gewährte dem 27-Jährigen, dass er sich im Rahmen eines sogenannten Diversionsprogramms für psychische Erkrankungen einer Behandlung unterzieht.

Seinen Durchbruch hatte der im US-Bundesstaat Georgia aufgewachsene Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit «Old Town Road». 2021 veröffentlichte Lil Nas X sein erfolgreiches Debütalbum «Montero». (sda/dpa)

Mehr zu Lil Nas X:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die unglaubliche Geschichte von Spotify
So nehmen wir Musik wahr
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Geisteskrank»: Supercar-Spotting in der Schweiz
Wenige Orte auf der Welt weisen eine höhere Dichte an Luxus- und Supersportwagen auf als die Schweiz – eine Tatsache, die längst eine internationale Autogaffer-Szene auf den Plan gerufen hat.
Bei einem casual Spaziergang durch Zürich kann es einem bald mal passieren, dass man eine hübsche Alfa Giulia Sprint erspäht …
Zur Story