Lil Nas X meldet sich zurück. Bild: keystone

Lil Nas X meldet sich nach Festnahme zurück – und spricht über bipolare Störung

Mehr «Leben»

Nach einer schlagzeilenträchtigen Festnahme in Los Angeles im August arbeitet US-Rapper Lil Nas X wieder kreativ und stellt neue Musik in Aussicht. In einem auf Instagram veröffentlichten Video-Update spricht der Sänger auch über seinen Umgang mit einer bipolaren Störung.

Er sei einige Monate in einer Einrichtung in Behandlung gewesen und werde jetzt von einem Therapeuten und einem Psychiater begleitet, was ihm sehr helfe. Er fühle sich viel besser, habe weniger Angst und würde nun wieder kreativ arbeiten.

Bizarrer Vorfall

Der «Old Town Road»-Sänger war im August in den frühen Morgenstunden nur mit Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, später gänzlich nackt, durch Los Angeles gelaufen. Er wurde von Polizisten aufgegriffen – die Situation eskalierte. Laut der Staatsanwaltschaft soll der Musiker bei der Festnahme Beamte angegriffen und mindestens drei von ihnen verletzt haben.

Lil Nas X vor Gericht. Bild: keystone

Die Anklage lautete auf Körperverletzung sowie Widerstand gegen Polizisten. Am Ende kam er aber um eine Haftstrafe herum. Ein Richter gewährte dem 27-Jährigen, dass er sich im Rahmen eines sogenannten Diversionsprogramms für psychische Erkrankungen einer Behandlung unterzieht.

Seinen Durchbruch hatte der im US-Bundesstaat Georgia aufgewachsene Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Hill, 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit «Old Town Road». 2021 veröffentlichte Lil Nas X sein erfolgreiches Debütalbum «Montero». (sda/dpa)