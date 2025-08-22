Lil Nas X wurde ins Spital gebracht. Bild: keystone

Lil Nas X wird halbnackt nach Attacke auf Polizisten verhaftet

Der Rapper Lil Nas X stand vermutlich unter Drogeneinfluss und wird zurzeit medizinisch behandelt.

In Los Angeles spielten sich am frühen Morgen filmreife Szenen ab: Rapper Lil Nas X lief lediglich in Unterwäsche bekleidet und mit Cowboy-Stiefeln durch die Strassen. Dabei wirkte er wohl verwirrt, wie das US-Magazin TMZ berichtet. Er soll immer wieder auf eine Kamera gezeigt haben und von einer Party gesprochen haben. Ausserdem habe er sich einen orangefarbenen Verkehrskegel auf den Kopf gesetzt. Sein merkwürdiges Verhalten fiel einigen Passanten auf, die anschliessend die Polizei riefen.

Als die Polizisten beim Rapper eintrafen, griff er diese an. Die Beamten schafften es aber, ihn zu überwältigen. Schnell lag die Vermutung einer möglichen Überdosis vor, weswegen Lil Nas X in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie das Magazin von den Strafverfolgungsbehörden erfuhr, könnte dem Rapper nun eine Anklage drohen.

So wurde Lil Nas X berühmt

Lil Nas X wurde 2018 mit seiner Debüt-Single «Old Town Road» berühmt. Den Country-Hit brachte er zusammen mit Billy Ray Cyrus heraus. Auch für seine schrillen Outfits ist er bekannt, bei denen der Cowboy-Hut nie fehlen darf. Lil Nas X ist einer der wenigen Rapper, der sich als homosexuell outete.

Im April dieses Jahres machte er Schlagzeilen, als er in einem Instagram–Video zeigte, dass die rechte Seite seines Gesichts gelähmt sei. Er sprach nie über den Grund dafür, erzählte aber seinen Fans später, dass es ihm wieder gut gehe.

(kek)