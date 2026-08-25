Dolly Parton, hier bei einem Auftritt mit ihrer entfernten Cousine Miley Cyrus. (Archivbild) Bild: keystone

Von McCartney bis Trump: Das sind die ersten Reaktionen zum Tod von Dolly Parton

Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Diverse Persönlichkeiten haben ihr Tribut gezollt.

Mehr «Leben»

Donald Trump

US-Präsident Donald Trump hat in Reaktion auf den Tod Partons angekündigt, im ganzen Land die Flaggen eine Woche lang auf Halbmast wegen zu lassen. Es habe nie jemanden wie Parton gegeben, und es werde auch nie jemanden wie Parton geben, schrieb der US-Präsident in einem Statement auf Truth Social.

Bild: sc/truth social

Paul McCartney

«Ihre Texte, ihr Gesang und ihre Philantropie waren ohne Konkurrenz», schrieb das ehemalige Beatles-Mitglied Paul McCartney auf Instagram. Es sei die grösste Ehre für ihn gewesen, als Parton seinen Song «Let it Be» gesungen hatte.

Reba McEntire

Die berühmte amerikanische Country-Sängerin Reba McEntire bedankte sich in einem Post auf Instagram bei ihrer Freundin Dolly für «all die wunderbaren Dinge, die du für uns hier auf der Welt getan hast.» Die beiden hatten im Laufe ihrer Karrieren mehrere Songs miteinander aufgenommen.

Jeff Bezos

Der Amazon-Gründer und Multimilliardär Jeff Bezos schrieb auf X, Dolly habe ihr Leben damit verbracht, den Menschen zu zeigen, was es bedeute, mit Liebe zu führen: «Mit ihrer Musik, ihrer Großzügigkeit und ihrer Lebensfreude hat sie alle beflügelt.»

Die Jacksons

Die verbleibenden Mitglieder der Jackson-Familie bezeichneten Parton in einem Instagram-Statement als «Vorreiterin», die mit ihrem ausserordentlichen Talent, ihrer Freundlichkeit und ihrer Grosszügigkeit ganze Generationen auf der ganzen Welt inspiriert habe.

Oprah Winfrey

Die amerikanische TV-Persönlichkeit Oprah Winfrey schrieb auf Instagram, dass «The girl from the Smoky Mountains of Tennessee» ein gewaltigeres Leben gelebt habe, als sie es sich je hätte vorstellen können. Parton habe das Licht gebracht, und damit alle zu besseren Menschen gemacht.

Bill Clinton

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton beschrieb Parton auf X als einzigartige Persönlichkeit, die die Geschichten von «alltäglichen Amerikanern» mit Ehrlichkeit, Demut und Herz erzählt habe: «Sie war stets davon überzeugt, dass man etwas zurückgeben sollte, insbesondere bei ihren Bemühungen zur Förderung der Lese- und Schreibkompetenz.»

Priscilla Presley

«Ruhe in Frieden, Dolly» schreibt Priscilla Presley, die Schauspielerin und Ex-Frau von Rock-Legende Elvis Presley in einem Post auf Instagram. Elvis habe ihr nach ihrer Scheidung auf dem Weg aus dem Gericht Partons Liebeslied «I Will Always Love You» vorgesungen.

Albi Matter

Auch die Schweizer Country-Szene gedenkt der verstorbenen Dolly Parton. Albi Matter, der Gründer des grössten Schweizer Country-Festivals (Albi's Country Festival) sagt im Gespräch mit dem «Blick»: «Mit ihr verliert die Country-Welt eine Ikone. Ich wünsche ihren Liebsten viel Kraft. Wir werden sie niemals vergessen.»

Dieser Artikel wird laufend ergänzt.

(cpf)