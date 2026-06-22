Rod Stewart denkt mit 81 Jahren noch nicht an den Ruhestand. Bild: www.imago-images.de

Rod Stewart muss auf der Bühne zum Sauerstoffgerät greifen

Sorge um Rod Stewart: Der britische Sänger musste seine Show in Utah plötzlich unterbrechen und benötigte Sauerstoff.

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Musiker Rod Stewart musste Anfang des Monats mehrere Konzerte aufgrund gesundheitlicher Probleme verschieben. Nun stand er vergangenen Freitag in Utah wieder auf der Bühne, löste aber grosse Sorge bei seinen Fans aus, als er sich nicht wie gewohnt über die Bühne bewegte. Wie das US-Portal «TMZ» berichtet, sei dem Publikum schnell klar gewesen, dass etwas nicht stimmte. Dann musste der Sänger seine Show zwischendrin unterbrechen.

Videos halten fest, wie er sich inmitten seines Auftritts plötzlich krümmte und wiederholt an Musikinstrumenten oder anderem Equipment auf der Bühne festhalten musste. Anschliessend brachte ihm ein Crewmitglied eine Sauerstoffflasche an den Bühnenrand. Rod Stewart nahm tiefe Züge, ehe er mit seiner Show weitermachen konnte.

Dem Publikum erzählte er, dass er fast ohnmächtig geworden wäre. Seinen Auftritt beendete er später im Sitzen. Der Grund für Rod Stewarts körperliche Symptome ist nicht bekannt, auf Anfrage wollte sich der 81-jährige Musiker bislang nicht äussern.

Rod Stewart zählt zu den erfolgreichsten britischen Musikstars. Zu seinen bekanntesten Songs zählen «Da Ya Think I’m Sexy?», «Sailing» und «Maggie May». Trotz seines Alters will er weiterhin nicht in Rente gehen. Welttourneen seien zwar nicht mehr möglich, jedoch wolle er seine Karriere nicht beenden.