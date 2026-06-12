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Ariana Grande verbietet Trump-Regierung Nutzung ihrer Musik

Ariana Grande arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Ariana Grande
Die Sängerin Ariana Grande will ihre Musik vor Trump schützen. Bild: keystone

Ariana Grande verbietet Trump-Regierung Nutzung ihrer Musik

Das Weisse Haus hat ein Video bei TikTok geteilt, das mit einem Song von Ariana Grande unterlegt ist. Die Sängerin ist damit aber gar nicht einverstanden.
12.06.2026, 14:5012.06.2026, 14:51
Ein Artikel von
t-online

Die US-Popsängerin Ariana Grande hat die Regierung von Präsident Donald Trump aufgefordert, ihre Musik nicht länger für politische Zwecke zu nutzen. Auslöser ist ein in dieser Woche veröffentlichtes Video des Weissen Hauses auf der Plattform TikTok zur Einwanderungspolitik, das mit Grandes Lied «Bye» aus dem Jahr 2024 unterlegt ist.

Darin ist zu sehen, wie Bundesbeamte Menschen festnehmen und ihnen Handschellen anlegen. «Bitte verwenden Sie meine Musik niemals in Verbindung mit diesem barbarischen, unmenschlichen und abscheulichen Schwachsinn», schrieb die Grammy-Preisträgerin am Donnerstag in einem Kommentar unter dem Beitrag. Das Weisse Haus reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Musikauswahl für Trump eingeschränkt

Aus dem Umfeld der Sängerin verlautete, ihr Team prüfe, wie die Musik so schnell wie möglich aus dem Clip entfernt werden könne. Grande hatte die Trump-Regierung bereits im vergangenen Jahr kritisiert. Das Kommunikationsteam des Präsidenten veröffentlicht auf Social Media häufig kurze Videos mit bekannten Liedern, um für Trumps Politik zu werben.

Dazu gehörten in der Vergangenheit unter anderem Beiträge über das harte Vorgehen gegen illegale Einwanderung, US-Militäreinsätze gegen den Iran sowie die Festnahme des damaligen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro.

Ariana Grande ist nicht die einzige Musikerin, die Donald Trump aufgefordert hat, ihre Songs nicht mehr zu verwenden. In den vergangenen Jahren waren unter anderem auch die Rolling Stones, Rihanna, Pharrell Williams, Phil Collins, Guns N' Roses, R.E.M., Céline Dion, Beyoncé, The White Stripes, Bad Bunny, Alphaville und Kesha dagegen vorgegangen. (reuters)

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