Was isst du eigentlich, wenn es draussen heiss ist? Inputs, schnell! 😩

Jaaaa, es ist heiss. Wissen wir.

Was wir aber nicht wissen, ist, was wir noch essen sollen in der Hitze. Denn seien wir ehrlich: Bei 36 Grad im Schatten wird dir die Lust auf Döner oder Bündner Gerstensuppe gewiss vergangen sein. Und Blattsalat für immer ist auch keine Lösung.

Aber irgendwas MÜSSEN wir doch essen. Hast du eine Idee? Hier unsere Vorschläge. Und dann bitte deine.

Pastasalat

«Ein Bekannter von mir isst Raclette grundsätzlich nur im Sommer auf dem Balkon. So verhindert er, dass die Wohnung stinkt. Hier ein Raclette zu empfehlen, so weit würde ich nicht gehen. Aber einen Bestandteil davon empfinde ich tatsächlich als erfrischendste Speise überhaupt: Essiggurken. Deshalb meine Empfehlung: Pastasalat.» Patrick Toggweiler

Hörnlisalat, mmh ... Bild: Shutterstock

Pad Krapao

«Also gestern habe ich mir pad krapao gekocht. Ein heisses Gericht und richtig scharf auch noch. Habe danach ziemlich geschwitzt. Aber die Dusche ist ja nicht weit.» Oliver Baroni

Bild: Shutterstock

Wassermelone mit Feta

«Melonen-Feta-Salat mit Balsamico, wahlweise Quinoa und frischen Kräutern. Geht immer.» Madeleine Sigrist

Bild: Shutterstock

Früchte mit Joghurt und Honig

«Für mich ist der beste Snack bei diesen Temperaturen: Pfirsich, Nektarine und irgendwelche Beeren klein schneiden und zusammen mit Naturjoghurt in eine Schüssel geben. Je nach Lust und Laune füge ich auch noch ein wenig Honig dazu. Wichtig dabei ist: Alles muss direkt aus dem Kühlschrank kommen (ausser dem Honig natürlich). Macht satt, kühlt und ist mega schnell gemacht.» Aylin Erol

Bild: Shutterstock

Gazpacho

«Es ist kalt, gesund, weil Gemüse. Und das Beste: Weil es schon püriert ist, musst du dich auch nicht mit Kauen anstrengen.» Adrian Bürgler

Bild: Shutterstock

Extra-scharf!

«Klingt vielleicht merkwürdig, aber richtig scharfe Chilisauce bringt's! Tue ich auf alles, was auf einem kalten Plättli Platz findet.» Daniel Schurter

Bild: Shutterstock

Und nun ...

«Da ich noch immer auf der Suche nach etwas Frischem bin, das nicht kalt ist, ist es meistens doch der Salat. Bin also froh um gute Inputs, liebe User!» Niklas Helbling

Ihr habt den Mann gehört. Wir brauchen deine Inputs. Bitte!

