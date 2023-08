Das SCHLECHTESTE ESSEN deiner Sommerferien war ...?

«Ob es das schlechteste Ferien-Essen ever war, weiss ich nicht. Aber ich war in diesem Frühling in Mexiko. Zwei Wochen lang haben wir verdammt geil gegessen, aber dieses eine Restaurant in Mérida war eine Enttäuschung. Die Platte mit yucatecischen Spezialitäten sah zwar geil aus, schmeckte aber nach nichts. Selbst die Guacamole schmeckte wie die, die du bei uns im Detailhandel kaufen kannst. Schade.»