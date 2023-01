Bei welchem Film wird dir warm ums Herz? 🥰

«Es war an einem regnerischen Sonntag in Zürich (so wollte ich immer schon mal einen Text anfangen) als ich gemütlich auf meiner Couch lag und nicht wusste, was ich als Nächstes schauen soll. Ich habe dann den von Netflix empfohlenen Film geschaut – ohne Erwartungen. Es geht um ein elfjähriges Mädchen, dessen Vater ein Bestatter ist, und ihren besten Freund. Und ja, natürlich um die Liebe. Und ja, vielleicht hatte ich sogar ein winzig kleines Tränchen im Auge – vielleicht!»

Sergio Minnig