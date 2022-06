«Binge-Watching» auf Netflix ist bald vorbei

Neue Serien, Anime und diesmal auch Games: Was du bei Netflix' «Geeked Week» verpasst hast

In einer Telefonkonferenz mit Investoren im April erklärte Ted Sarandos, der Co-CEO von Netflix: «Was wir herausgefunden haben, ist, dass die Fans beides mögen. Die Möglichkeit, die Staffeln zu unterteilen, ermöglicht ihnen ein wirklich befriedigendes Binge-Erlebnis.» Für welches Modell sie sich auch entscheiden, die User werden sich auf jeden Fall auf Veränderungen einstellen müssen ... und lernen, sich in Geduld zu üben.

Es scheint, dass Netflix eine Zwischenlösung wählen könnte, um sowohl die Fans der Spannung als auch die Anhänger des Binge-Watching zufriedenzustellen. Wie sieht das Konzept also aus? Die Aufteilung einer Serie in zwei oder drei Episoden pro Woche.

Netflix beschloss, sich von diesem Modell inspirieren zu lassen, und hat die Ausstrahlung einiger seiner letzten drei Topserien («Stranger Things», «Better Call Saul» und «Ozark») in zwei Teile aufgeteilt. Ist dies der Beginn einer Strategieänderung?

Bei der Konkurrenz wie Disney Plus oder HBO Max hat man die umgekehrte Strategie gewählt: ein langsameres Ausstrahlungstempo, das die Zuschauenden über Wochen und Monate hinweg mit einer Folge pro Woche bei der Stange hält.

Die Zeiten sind für Netflix nicht rosig. Die weltweit bekannteste Video-on-Demand-Plattform verlor allein im ersten Quartal 2022 rund 200'000 Abonnenten. Ein absoluter Höchstwert in den letzten zehn Jahren.

Angesichts der immer stärker werdenden Konkurrenz ist Netflix gezwungen, sich anzupassen und die Erfolgsformeln zu überdenken. Dazu gehört auch die Möglichkeit, eine ganze Serie auf einmal anzuschauen. CNBC berichtet , dass die Plattform in Erwägung ziehen könnte, die beliebtesten Serien in mehreren Teilen auszustrahlen.

Ein Kultsong aus den 80ern feiert ein Comeback: Die vierte Staffel «Stranger Things» hat den ikonischen Song «Running Up That Hill» zurück in die Charts katapultiert.

«Running Up That Hill» – der ikonische Popsong der 80er von Kate Bush thront derzeit auf Platz eins der Schweizer Hitparade.