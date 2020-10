Das sind unsere 11 liebsten Schweizer Spezialitäten – und deine?

Trump ist zurück – 4 Dinge, die aufgefallen sind

Kaum ist Donald Trump zurück im Weissen Haus, meldet er sich mit einem bizarren Video zu Wort. 4 Dinge, die uns zur Rückkehr des US-Präsidenten aufgefallen sind.

Trump kehrt ins Weisse Haus zurück. Nach einer dreitägigen Krankenhausbehandlung wurde er am Montagabend von einem Hubschrauber nach Washington gebracht. Seine Rückkehr inszenierte er als Akt der Stärke. In einem Video, das er auf Twitter veröffentlichte, feiert er sich als Held, der das Coronavirus besiegt hat. «Lasst euch nicht vom Virus dominieren, fürchtet euch nicht davor. Ihr werdet es besiegen», so der Präsident.

Während ihn seine Fans wie immer abfeiern, stösst sein Video bei Kritikern …