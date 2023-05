Der Sommer steht vor der Tür und die Temperaturen steigen (endlich). Sobald dies geschieht, werden unsere Kleider lockerer und weniger. Während sich viele darauf freuen, bedeutet das für andere, dass das Risiko belästigt zu werden steigt. Darum geht momentan auf TikTok das sogenannte «Subway Shirt» viral. Was das genau ist und wieso sich so viele gezwungen fühlen, eines zu tragen, erfährst du im Video:

Moderne Sklaverei in der Schweiz – wo und wie sie am meisten auftritt

Deutscher Tierfilmer Kieling berichtet über Bärenattacke

Der deutsche Tierfilmer Andreas Kieling wurde bei Dreharbeiten in den rumänischen Hochkarpaten von einem Bären angegriffen und verletzt. Zurück in Deutschland wendet er sich auf Facebook in einer Videobotschaft an seine Followerinnen und Follower und rekapituliert das Geschehene: