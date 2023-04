Deutschlands bekannteste YouTube-Wissenschaftlerin macht Schluss

«Liebe Mai, Dankeschön für deine/eure super fundierte Arbeit, die mein Leben ein Stück weit verändert hat! Ich war früher Homöopathie-Anhängerin und ein wenig Impfskeptikerin. Deine Videos haben über die Jahre den Weg in meinem Kopf geebnet, dass sich das ändert. Die Corona-Pandemie hat mir den letzten Schubs in Richtung Wissenschaft gegeben. Es ist so befreiend! Danke!»