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Hecht im Letzigrund: Konzert ist ausverkauft

Hecht gewinnt den Prix Walo in der Kategorie Pop/Rock-Band an der 50. Verleihung des Prix Walo im Kongresshaus in Zuerich am Samstag, 2. Mai 2026. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Hecht freut sich über einen der unzähligen Preise, die die Band in letzter Zeit gewonnen hat.Bild: keystone

Hecht-Konzert im Letzigrund ist ausverkauft

12.06.2026, 09:2712.06.2026, 16:37

Knapp 50'000: So viele Menschen passen bei Konzerten in den Zürcher Letzigrund. Am 12. Juni 2027, in genau einem Jahr also, spielt die Schweizer Band Hecht dort ein Konzert.

Es ist jetzt schon ausverkauft. Das verkündet die Band stolz in einer Medienmitteilung. «Wir sind überwältigt und können es selbst kaum fassen. Es lohnt sich, an waghalsige Träume zu glauben», sagt Sänger Stefan Buck.

Hecht gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Bands der Geschichte. 2027 treten die Mundart-Musiker im Letzigrund auf, heute startet der Vorverkauf. Es wird der bisher grösste Auftritt der Luzerner Gruppe. Du willst dir unbedingt ein Ticket sichern? Dann musst du das hier wissen:

Inhaltsverzeichnis
Wann startet der Ticketverkauf?Wo kann ich ein Ticket ergattern?Wie viele Tickets kann ich kaufen?Wann findet das Konzert statt?Wo treten Hecht sonst noch auf?Wer sind Hecht?

Wann startet der Ticketverkauf?

Der allgemeine Verkauf der Konzerttickets startet am Freitag um 12 Uhr. Es ist nur eine beschränkte Anzahl Tickets verfügbar und sie sind nur online buchbar.

Wo kann ich ein Ticket ergattern?

Die Tickets werden über Ticketcorner verkauft. Melde dich hier an, um dir ein Billett zu sichern.

Wie viele Tickets kann ich kaufen?

Pro Kunde oder Kreditkarte darfst du nur sechs Tickets aufs Mal kaufen. «Mehrfachbestellungen werden ohne Rücksprache gelöscht», schreibt Ticketcorner.

Wann findet das Konzert statt?

epa12998823 The US heavy metal band Metallica performs during their concert at the Letzigrund Stadium in Zurich, Switzerland, 27 May 2026, as part of their M72 World Tour. EPA/ANDREAS BECKER EDITORIAL ...
Der Letzigrund gehört zu den attraktivsten Konzertorten der Schweiz – hier spielte Metallica im Mai 2026.Bild: keystone

Das Konzert findet genau in einem Jahr, am 12. Juni 2027, im Letzigrund statt. Die Türöffnung ist für 16 Uhr angesagt, los geht es um 18 Uhr. Was du alles zu Konzerten im Stadion wissen musst, erfährst du hier.

Wo treten Hecht sonst noch auf?

Wenn es mit dem Ticket für das Konzert im Letzigrund nicht klappt, kannst du immer noch eines dieser drei Konzerte diesen Sommer besuchen:

  • 26. Juni 2026:
    Hecht am OpenAir St.Gallen (ab 19.45 Uhr)
  • 22. August 2026:
    Hecht am Openair Gampel (ab 20.45 Uhr)​
  • 29. August 2026:
    Hecht am Summerdays Festival in Arbon (ab 23.45 Uhr)​

Wer sind Hecht?

Hecht ist eine der kommerziell erfolgreichsten Bands des Landes. Die fünf Musiker sorgen für volle Säle: Ihr Konzert im Mai füllte das ganze Hallenstadion. Mit ihrem Song «Mon Amour» landeten Hecht vergangenen September für eine Woche in den Top-Ten der Schweizer Hitparade. An den Swiss Music Awards im März räumten Hecht ausserdem ab und holten gleich vier Steine nach Hause, darunter jener für den besten Live-Act. Kurz später gab es den Prix Walo als beste Pop/Rock-Band obendrauf.

Best Live Act Hecht thanks for winning at the award ceremony of the Swiss Music Awards in Zurich, Switzerland, on Thursday, March 19, 2026. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Hecht gewinnt an den Swiss Music Awards 2026 den Preis für «Best Live Act».Bild: keystone

Nun werden sich Hecht am 12. Juni 2027 «ihren waghalsigsten Bubentraum erfüllen und mit all ihren alten und neuen Fans die bisher grösste Show ihrer Karriere» spielen, teilte die Gadget Entertainment Group mit. (leo mit Material der sda)

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38 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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goschi
12.06.2026 09:42registriert Januar 2014
ihr seid aber auch richtig eng ins Marketing eingebunden, wir erinnern uns an das "Guerilla Marketing" asuf der anderen Strassenseite und auch sonst dauernde Berichte darüber.


wenn die Musik nur so gut wie der hiesige Effort ihnen Zuschauer zu bescheren wäre.
461
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Muess das jetzt si?
12.06.2026 09:57registriert September 2025
Hecht, jedes Land hat die Musik die es verdient. Wir in der Schweiz haben Stubete Gang, Baschi und Hecht.
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TanookiStormtrooper
12.06.2026 12:10registriert August 2015
Jedes Mal, wenn irgendwo Hecht im Radio läuft, beneide ich taube Menschen. 🙉
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