Migros nimmt Kunden im Glattpark günstige Mittagsboxen weg

Die neue Box kostet einen Franken mehr. Bild: watson

Migros nimmt Kunden im Glattpark günstige Zmittag-Böxli weg

Die Boxen zum Selberschöpfen sind im Migros Glattpark in Opfikon Geschichte. Neu gibt es abgepackte Boxen. Darauf haben vor allem Kundinnen und Kunden mit kleinem Hunger keine Lust.

Ob Lasagne, Risotto oder Gratin – im Migros Supermarkt Glattpark in Opfikon ist Schluss mit Selberschöpfen. Neu bietet der Grossverteiler die warmen Mittagsmenüs abgepackt an. Zuvor konnten die Kundinnen und Kunden die Speisen in eine mittelgrosse oder grosse Kartonbox schöpfen.

«Der Supermarkt Glattpark war die letzte Filiale der Genossenschaft Migros Zürich, welche die Menüs noch zum Selberschöpfen angeboten hat», sagt Migros-Mediensprecherin Annabel Ott. Mit den Anpassungen könnten sie mehr Abwechslung und Vielfalt bieten. Zudem würden die Wartezeiten verkürzt, Foodwaste reduziert und die Flächen für die Mitarbeitenden seien einfacher zu reinigen.

Eine Menü-Box à rund 400 Gramm kostet 8,90 Franken. Eine Menü-Box mit mehreren Komponenten wie Pouletgeschnetzeltes, Gemüse und Reis à 400 bis 450 Gramm kostet 11,50 Franken.

Bei treuen Kundinnen und Kunden des Migros-Zmittags hält sich die Freude über die neuen Boxen in Grenzen. Sie klagen, dass sie nun gezwungen seien, teurere und grössere Portionen als ihr Hunger zu essen. Auch sind sie der Meinung, dass die Anpassung nicht zur neuen Tiefpreis-Strategie passe. Unlängst kündigte die Migros an, über 1000 Produkte des täglichen Bedarfs «auf Discount-Niveau» zu senken.

Tatsächlich kostet die kleinste Box jetzt einen Franken mehr und beinhaltet bis zu 100 Gramm mehr. Die Buffetbox M habe 7,90 Franken gekostet, bestätigt Annabel Ott. Diese habe ein Fassungsvermögen von 375 Millilitern gehabt, was einem Gewicht zwischen 300g bis ca. 370g+ entspreche. (bettina zanni)