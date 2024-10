Cora Schumacher schreibt auf Instagram, die Hassnachrichten seien unerträglich. Bild: www.imago-images.de

Cora Schumacher zieht sich wegen Hassnachrichten aus Social Media zurück

Der Streit der Schumacher-Familie erreicht eine neue Eskalationsstufe. Nach den schweren Vorwürfen des Sohnes David zieht sich Cora Schumacher aus den sozialen Medien zurück.

Über den Schumachers hängt derzeit eine dunkle Wolke. Nachdem sich Cora Schumacher und ihr Sohn in den vergangenen Tagen eine über Social Media ausgetragene Auseinandersetzung geliefert hatten, erreicht der Konflikt nun eine neue Eskalationsstufe: Ralf Schumachers Ex-Frau macht auf Instagram bekannt, dass sie sich wegen Morddrohungen und Aufforderungen zum Suizid vorerst aus den sozialen Medien zurückziehen werde. Die Angriffe in den Hassnachrichten seien «unerträglich».

Bild: Screenshot Instagram

Anlass dafür waren wohl die schweren Vorwürfe ihres Sohnes David gegen sie: Sie leide seit Jahren an schweren «mentalen Problemen» und habe sogar versucht, mit ihm auf dem Beifahrersitz in einen Baum zu fahren. Im Text auf Instagram bittet er seine Mutter, ihn endlich in Ruhe zu lassen. Wie sie sich im Moment verhalte, sei eine «absolute Frechheit».

Damit bezieht er sich auf den Streit seiner Eltern wegen des Coming-Outs seines Vaters. Cora Schumacher hatte offenbar in den Medien gelesen, dass ihr Ex-Mann Ralf Schumacher einen Partner habe, und sich hintergangen gefühlt.

Die 47-Jährige hatte zunächst versucht, sich mit einem Anwaltsschreiben gegen die Vorwürfe ihres Sohnes zu wehren, das dieser wiederum in seiner Story postete mit den Worten «Wenn die Wahrheit schmerzhaft ist muss man leider seinem eigenen Sohn ein Anwaltsschreiben schicken». Vor den Hassnachrichten schützte sie dieser Schritt offenbar nicht.

