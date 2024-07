Ralf Schumacher zeigte sich am Sonntag erstmals mit seinem Partner Etienne. Bild: www.imago-images.de

People-News

Outing von Ralf Schumacher – wie Sohn David reagiert und was über den Partner bekannt ist

Hendrik Busch / watson.de

Mehr «Sport»

Der Post wirkt unscheinbar: Zwei Männer, Arm in Arm, vor einem Sonnenuntergang. Ralf Schumacher lud das Bild am Sonntagabend kurz vor dem Start des EM-Finales bei Instagram hoch, wählte den Termin wohl bewusst, um weniger Aufmerksamkeit auf das überaus private Thema zu ziehen. Deutschland war mit Fussball beschäftigt.

Denn das Bild symbolisiert für den ehemaligen Rennfahrer einen grossen Schritt: sein Coming-out als homosexueller Mann. «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann», schrieb der 49-Jährige unter den Post, der mittlerweile über 200'000 Mal geliked wurde.

Überwältigende Reaktionen auf Ralf Schumachers Coming-out

Bei dem Mann auf dem Bild handelt es sich Berichten zufolge um einen Franzosen namens Etienne, mit dem der Bruder von Michael Schumacher seit zwei Jahren zusammen sein soll.

In den Kommentaren unter dem Post versammeln sich etliche Prominente Deutschlands, die Ralf Schumacher zu dem Schritt gratulieren. Darunter findet sich auch ein Statement von Schumachers Sohn David.

David Schumacher, der in die Fussstapfen seines Vaters trat und ebenfalls als Rennfahrer tätig ist, schrieb:

«Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100% hinter dir, Papa und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch.» David Schumacher bei Instagram.

Auch Prominente wie Jan Böhmermann, Bill Kaulitz, Frauke Ludowig und Laura Wontorra gratulierten Ralf Schumacher in den Kommentaren. «Love wins», schrieb die RTL-Moderatorin.

Von vorneherein stach allerdings die Reaktion von Carmen Geiss hervor.

Was über Ralf Schumachers Partner Etienne bekannt ist

Carmen Geiss hatte unter dem Post von Ralf Schumacher erstmals den Namen Etienne genannt. Die TV-Persönlichkeit und ihr Ehemann Robert Geiss unterhalten nach eigenen Angaben eine innige Beziehung zu dem Paar. Carmen Geiss schrieb bei Instagram: «Du hast den besten Partner, Etienne, den man sich nur vorstellen kann. Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen.»

Wenige Stunden nach Ralf Schumachers Instagram-Post veröffentlichte die «Bild» einen Artikel, in dem Carmen Geiss weitere Details der Beziehung zwischen Ralf Schumacher und Etienne enthüllt: «Sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Etienne lebt in Nizza. Die beiden sind aber ganz oft zusammen.»

Ralf Schumacher und sein Partner seien «sensationell glücklich, immer. Da gab es noch nie Streit oder Disput». Der «Bild» zufolge ist der Mann namens Etienne auch als Generalmanager von Ralf Schumacher tätig. Der Franzose lerne Deutsch für seinen Partner.