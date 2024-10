People-News

Cora Schumacher geht nach Vorwürfen anwaltlich gegen ihren Sohn David vor

David Schumacher scheint eine Grenze überschritten zu haben. Mit seinen Vorwürfen in Richtung seiner Mutter Cora hat er nun juristischen Streit produziert.

Steven Sowa / t-online

Teilweise sind die Aussagen des 22 Jahre alten David Schumachers so hart, dass t-online sich dazu entschieden hat, sie gar nicht oder nur in Teilen wiederzugeben. Der gemeinsame Sohn von Cora und Ralf Schumacher hat schwere Vorwürfe gegen seine Mutter erhoben, spricht von mentalen Problemen, einem Suizidversuch und angeblichen Gewaltausbrüchen Coras.

Cora Schumacher: Die 47-Jährige ist offenbar schockiert über die Aussagen ihres Sohnes. Bild: IMAGO/Thomas Pakusch

Auf Anfrage von t-online hat sich die heute 47-Jährige bisher nicht zu den Anschuldigungen geäussert, auch auf ihrem Instagram-Kanal bleibt es 24 Stunden nach den Verbalattacken still.

Doch wie sich am Samstagvormittag herausstellt, hat Cora Schumacher sehr wohl Kenntnis von den Aussagen ihres Sohnes. Denn David teilt nun auf seinem Instagram-Account ein Bild von einem Anwaltsschreiben. «Wenn die Wahrheit schmerzhaft ist, muss man leider seinem eigenen Sohn ein Anwaltsschreiben schicken», schreibt David dazu.

Ein Anwaltsschreiben an den eigenen Sohn. Bild: Instagram/DavidSchumacher

Darauf geht hervor, dass Cora Schumacher eine Anwaltskanzlei beauftragt hat, ihre Interessen wahrzunehmen und gegen die Veröffentlichung auf Instagram vorzugehen. Beide Teil der Instagram-Story von David Schumacher sind in dem Schreiben verlinkt. Dazu heisst es: «Aufforderung zur Löschung und Unterlassung». Stand Samstag 14 Uhr sind allerdings noch beide Texttafeln des 22-Jährigen auf seinem Social-Media-Profil zu finden.

«Bitte lass uns doch endlich in Ruhe»

Das Anliegen von David geht aus seinen letzten Sätzen hervor: «Meine Eltern sind nun seit neun Jahren geschieden! Bitte lass uns doch endlich in Ruhe und unser Leben leben – wir lassen dich auch in Ruhe!», richtet er sich direkt an seine Mutter. Es sei «das erste und letzte Mal», dass er sich zu dem Thema äussern wolle.

Womöglich beweist er damit einen bemerkenswerten Instinkt, denn sollte es zu einer juristischen Auseinandersetzung zwischen Sohn und Mutter kommen, könnte dem 22-Jährigen eine Unterlassungserklärung drohen und damit das Verbot, die schweren Vorwürfe zu wiederholen.

