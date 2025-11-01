37-Jähriger schwer verletzt in Unterführung gefunden – Polizei sucht Zeugen

Ein 37-jähriger Somalier ist am 28. Oktober schwer verletzt in einer Unterführung in Stein aufgefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es zuvor zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 28. Oktober kurz vor 17:30 Uhr wurde ein 37-jähriger Somalier schwer verletzt in der Unterführung unter der Hauptstrasse/Zürcherstrasse in Stein aufgefunden. Er wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein Spital transportiert, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau.

Doch was ist passiert? Um das herauszufinden, suchen die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Zeugen. Sofern Sie eine Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu Personen machen können, werden Sie gebeten, sich bei der Kantonspolizei (ermittlungnord.kripo@kapo.ag.ch; 056 200 11 11) zu melden.

Von besonderem Interesse für die Polizei und die Staatsanwaltschaft sei gemäss Mitteilung «eine jüngere, blonde Frau, die mutmasslich aus der Unterführung kam und bei der Asylunterkunft um Hilfe bat». Sie war beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouillen nicht mehr vor Ort. (fan) (aargauerzeitung.ch)