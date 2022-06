Brand in der Nähe von Biel: In Schwadernau brennt ein Bauernhof

In Schwadernau BE ist am Sonntagmittag eine Lagerhalle in der Nähe eines landwirtschaftlichen Betriebs in Vollbrand gestanden. Feuerwehren waren mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Weder Tiere noch Menschen sind nach Polizeiangaben verletzt worden.

Eine Meldung zum Brand sei kurz nach 10.30 Uhr eingegangen, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Lagerhalle stehe in Vollbrand, ob weitere Gebäude in der Nähe auch betroffen seien, könne derzeit nicht festgestellt werden. Mehrere Feuerwehren seien vor Ort im Einsatz. (sda)