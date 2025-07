Am Dienstagabend wurde eine Frau in Brittnau AG mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Frau in Brittnau AG mit Messerstichen schwer verletzt

Eine 47-jährige Frau ist am Dienstagabend in Brittnau AG mutmasslich von ihrem Ex-Partner mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Frau ist ausser Lebensgefahr. Die Polizei fahndet nach dem mutmasslichen Täter, einem 46-jährigen Iren.

Der Mann habe der Spaziergängerin an einem Fussweg bei den Wiggerhöfen in Brittnau abgepasst, teilte die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit. Passanten hätten das Opfer um 19 Uhr stark blutend angetroffen.

Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Spital. Dort wurde sie operiert. Beim Messerangriff hatte die Frau laut Polizeiangaben tiefe Schnittverletzungen im Gesicht erlitten.

Der tatverdächtige Ex-Partner sei trotz intensiver Fahndung etlicher Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei Zofingen auf der Flucht, hiess es. Die Kantonspolizei habe Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft führe eine Strafuntersuchung. (sda)