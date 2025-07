Am Donnerstagabend versucht ein Autofahrer, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Bild: keystone

Polizeirapport

Polizei verhaftet in Zürich Autofahrer nach Fluchtversuch

Am Donnerstagabend hat sich der Lenker eines BMW Kombis in Zürich einer Polizeikontrolle entzogen. Er versuchte mit hohem Tempo zu flüchten. Nach einer Kollision mit einem Polizeiauto konnte der 49-jährige Italiener verhaftet werden.

Eine Streifenwagenpatrouille wollte das Fahrzeug und den Lenker am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr auf der Seebahnstrasse in Zürich kontrollieren, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in hohem Tempo und in riskanter Fahrweise via Badenerstrasse fort.

Beim Zweierplatz fuhr der Flüchtende in den Gegenverkehr und stiess nach einem abrupten Fahrmanöver mit einem Polizeiauto zusammen. Der Lenker versuchte zu Fuss zu flüchten, konnte aber rasch eingeholt und verhaftet werden.

Die Polizei klärt nun ab, weshalb sich der 49-Jährige der Kontrolle entziehen wollte und ob er sich eines Raserdelikts schuldig gemacht hat. (sda)