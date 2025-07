Ein 10-Jähriger hat sich am Donnerstag, in Zofingen AG, bei einem Sturz mit dem Velo schwer verletzt. Bild: kantonspolizei aargau

Polizeirapport

Kind verletzt sich in Zofingen AG bei Sturz mit Velo schwer am Kopf

Ein Zehnjähriger hat sich am Donnerstag in Zofingen AG bei einem Sturz mit seinem Mountainbike schwer verletzt. Weshalb er in einer Velounterführung zu Fall kam, ist unklar.

Passanten entdeckten den Jungen am Donnerstag um 18.45 Uhr, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der Zehnjährige lag neben seinem Mountainbike benommen auf dem Velostreifen der Bahnunterführung an der Güterstrasse.

Eine Ambulanz brachte den Jungen in ein Spital. Dort zeigte sich, dass er bei seinem Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten hatte. Er wurde daraufhin ins Kinderspital Basel verlegt.

Weshalb es zum Sturz kam, weiss die Polizei derzeit noch nicht. Der Verunfallte konnte sich nicht an den Unfall erinnern. Die Polizei hofft nun auf Zeuginnen und Zeugen – am Vorabend des Jugendfestes waren zur fraglichen Zeit viele Leute unterwegs. (nib/sda)