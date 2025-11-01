Autofahrer lässt E-Bike-Lenker in Glarus verletzt liegen

Autofahrer lässt E-Bike-Lenker verletzt liegen (GL)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitagabend nach einer Kollision mit einem E-Bike-Fahrer in Glarus geflüchtet, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Dieser wurde gemäss Polizeiangaben mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr auf der Landstrasse bei der Einmündung in die Riedernstrasse, wie die Kantonspolizei Glarus am Samstag schrieb. Beide Beteiligten, der 58-jährige Velofahrer, sowie das unbekannte Auto, waren in Richtung Netstal unterwegs.

Als der E-Bike-Lenker in Richtung Riedern abbiegen wollte, sei es aus «unbekannten Gründen» zu einem Zusammenstoss gekommen, so die Glarner Polizei weiter. Der 58-Jährige wurde dabei zu Boden geschleudert und erlitt unbestimmte Verletzungen. Der unbekannte Autofahrer beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht nun nach ihm. (sda)