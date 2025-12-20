Polizeirapport

Inhaftierter begeht in Zelle in Rheinfelden AG Suizid

Ein 45-jähriger Mann hat in einer Einstellzelle der Kantonspolizei Aargau in Rheinfelden Suizid begangen. Der Mann wurde zuvor wegen Drohungen vorläufig festgenommen.

Zu der Selbstverletzung in der Zelle kam es am Donnerstagnachmittag, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Ein Polizist leistete erste Hilfe und verständigte eine Ambulanz. Diese brachte den in Lebensgefahr schwebenden Mann in ein Spital. Dort starb er am Freitag an den Folgen seiner Selbstverletzung. Hinweise auf Dritteinwirkung bestehen nicht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

In der Einstellzelle in Rheinfelden befand sich der Mann, weil er aufgrund von Drohungen festgenommen wurde. Wie üblich wurde vor der Inhaftierung die Hafterstehungsfähigkeit durch einen Arzt überprüft. Anzeichen für Suizidalität wurden dabei keine festgestellt. (sda)