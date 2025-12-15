In Schattdorf im Kanton Uri herrsche in Grossbrand. (Symbolbild) Bild: meteoblue webcam

Polizeirapport

Grossbrand in Schattdorf im Kanton Uri

Im urnerischen Schattdorf ist am Montagnachmittag in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt und mussten ins Kantonsspital Uri gebracht werden.

Die Einsatzkräfte waren kurz nach 14 Uhr alarmiert worden. Als sie beim Wohnhaus eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das Feuer habe danach unter Kontrolle gebracht werden können, teilte die Kantonspolizei Uri mit.

Der Brand führt zu Rauchentwicklung über dem Urner Dorf. Bild: meteoblue webcam

Zwei Personen wurden beim Brand verletzt, eine leicht, die zweite erheblich. Für elf Bewohnerinnen und Bewohner musste eine neue Unterkunft gefunden werden. Die Unterbringung all dieser Personen konnte sichergestellt werden.

Die Brandursache und die genaue Höhe des Sachschadens werden noch abgeklärt. Über die Alarm-App Alertswiss war die Bevölkerung wegen des vielen Rauchs aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. (sda)