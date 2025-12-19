Polizeirapport

Frau verletzt sich bei Unfall mit E-Fahrzeug in Trogen AR schwer

Eine 25-jährige Frau hat sich bei einem Unfall mit einem dreirädrigen E-Fahrzeug am Donnerstagnachmittag in Trogen AR schwere Kopf- und Beckenverletzungen zugezogen. Zwei Mitfahrerinnen verletzten sich leicht.

Die Fahrerin sowie die Mitfahrerin wurden beim Unfall vom Fahrzeug geschleudert. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Das Fahrzeug kippte aufgrund zu hohen Tempos in einer Kurve, teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag mit. Es rutschte dabei in ein Wiesenbord.

Die Fahrerin sowie eine 17-jährige und eine 16-jährige Mitfahrerin auf der Ladefläche wurden dabei vom Fahrzeug geschleudert. Sie wurden durch Rettungskräfte in die umliegenden Spitäler überführt. (sda)