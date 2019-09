Betrunkener Lenker gibt sich als sein Bruder aus – und das war noch nicht alles

Polizeirapport

Kanton Zug

Cham ZG: Betrunkener Lenker gibt sich als sein Bruder aus



Gleich mehrfach gegen das Gesetz verstossen hat ein 43-jähriger Lieferwagenlenker, den die Polizei am Donnertag in Cham kontrollierte. Er war alkoholisiert, und weil er über keinen Führerausweis verfügte, gab er sich als sein Bruder aus.

Bei der Kontrolle an der Schluechtstrasse stellte sich zudem heraus, dass der Lenker in einem nicht betriebssicheren Fahrzeug unterwegs war, wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilte. Die Profiltiefe der beiden vorderen Reifen war ungenügend.

Die beim Lenker durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von fast 0.6 Promille. Der kroatische Staatsbürger muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. (sda)