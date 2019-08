Polizeirapport

Uri - Schwyz - Unterwalden

Polizeimeldung: Auto überschlägt sich in Schwyz und landet auf dem Dach



Bild: Kapo Schwyz

Die Ambulanz hat am Montag vor dem Mittag einen 58-jähriger Autofahrer mit mittelschweren Verletzungen ins Spital eingeliefert. Er fuhr in Schwyz auf eine Leitplanke, in der Folge überschlug sich sein Auto und landete auf dem Dach.

Die Stützpunkt-Feuerwehr Schwyz barg den Verunfallten, wie die Schwyzer Kantonspolizei mitteilte. Die Steinerstrasse war nach dem Unfall rund eine Stunde gesperrt. (sda)