Polizeirapport

Zürich

17-Jähriger klaut in Winterthur Auto seiner Mutter und verunfallt



17-Jähriger klaut in Winterthur Auto seiner Mutter und verunfallt

Diese Strolchenfahrt endete mit einem Blechschaden: Ein 17-Jähriger hat am Montag in Winterthur das Auto seiner Mutter geklaut und damit in ein parkiertes Auto gerammt. Der Jugendliche gab die Tat zu. Er muss sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

Eine Person hatte gegen 19 Uhr im Quartier Tössfeld beobachtet, wie ein Auto seitlich in ein parkiertes Fahrzeug geprallt ist. Der Lenker fuhr daraufhin ungeachtet weiter, wie die Winterthurer Stadtpolizei am Dienstag mitteilte.

Aufgrund des Kontrollschildes fand eine Polizeipatrouille das gesuchte Fahrzeug kurze Zeit später. Der junge Mann sass aber nicht mehr am Steuer. Weitere Abklärungen führten schliesslich zu einem 17-Jährigen. Er hatte das Auto seiner Mutter entwendet und war ohne Fahrerlaubnis damit unterwegs.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken, wie die Polizei schreibt. Verletzt wurde niemand. (sda)