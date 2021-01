Quiz

2. Ferne Ziele waren auch schon einfacher zu erreichen. Bleiben wir also in der Heimat. Welchen Schweizer Ort, an dem du noch nie warst, möchtest du gerne einmal besuchen?

4. Auch dein Sternzeichen spielt eine Rolle, wenn auch keine so entscheidende wie die Bier-Wahl. Was bist du?

5. Endlich bemerken die Produzenten, was für ein grossartiges Schauspieltalent in dir schlummert. Du kannst dich kaum vor Angeboten retten und wählst dann diesen Film für deinen ersten Blockbuster: AP

Señorita Juanita. Eine stark übergewichtige Drogenbaronin, deren geheime Leidenschaft das Backen von Geburtstagstorten ist. Geheime Zutat: Fingernägel ihrer Opfer.

Homer Simpson. In der Realverfilmung ist niemand besser geeignet als du, schliesslich bist du nicht nur korpulent und kahl, sondern auch richtig kluk.

Der Chronist. Ein Thriller im Tal der heulenden Winde. Ein smarter Eismeister muss in einem Kampf zwischen den rivalisierenden Tigres und den Big Bears einen Bandenkrieg verhindern.

Sex and the Kaff. In dieser Schweizer Komödie tratschen Hausfrauen aus Mettmenstetten darüber, wie sie sich von Rekruten der nahe gelegenen Kaserne Birmensdorf flachlegen lassen.

The Traveller. Ein Philosophie-Student ist in Südostasien hängengeblieben, wo er sich als Surf- und Yogalehrer durchschlägt. Er ahnt nicht, wie begehrt seine Organe sind …

Batman returns again and again and again. In der 857. Version spielst du die Fledermaus, die mittlerweile auch sämtliche Superkräfte von Spiderman besitzt und ein Verhältnis mit dem Transgender Commissioner Gordon unterhält.

Hartes Deutschland. Im Doku-Drama aus dem Ruhrpott schlägt sich der arbeitslose Hartz-IV-Empfänger Rüdiger Watslowski, dessen letzte Liebe Schalke 04 ihn nun auch bitterlich enttäuscht, durchs Leben.