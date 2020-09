Quiz

Leben

Geografie-Quiz: Spass mit Flaggen – wie gut kennst du die Welt?



bild: the big bang theory

Spass mit Flaggen – wie gut kennst du die Welt?

Liebe Quiz-Klasse,

Der Aushilfslehrer ist wieder mal am Start, weil Klassenlehrer Sandro Zappella gerade in einer Weiterbildung steckt. Angeblich lässt er sich von Dr. Dr. Sheldon Lee Cooper in Physik unterrichten. Ein hoffnungsloses Unterfangen, wie Zappella nahestehende Personen vermuten. Nun denn, wenn wir es gerade von Sheldon aus «The Big Bang Theory» haben: Wir haben seine Erfolgs-Show «Spass mit Flaggen» gekapert. Geografie ist also angesagt.

Wer jeweils bei den Eröffnungsfeiern von Olympischen Spielen aufmerksam zuschaut, hat bestimmt einen Vorteil. Denn von vielen der rund 200 anerkannten Ländern der Welt kennt man die Flagge nicht ganz so gut wie jene der Schweiz oder der USA. Aber ich bin mir sicher: Ihr schafft das!

Wichtig! So funktioniert es:

Wir zeigen dir eine Flagge und du schreibst, von welchem Land sie ist.

Pro Flagge hast du 3 Versuche.

Du musst die Antworten mit der Enter-Taste («Return» auf dem Smartphone) einloggen. Nicht auf den grünen Button klicken!

Wenn du die Antwort nicht weisst, stehen dir zwei Hinweise zur Verfügung (in diesem Fall darfst du auf den grünen Button klicken): der Kontinent des Landes und seine Hauptstadt. Aber Achtung: Jeder verwendete Tipp gibt einen Punkt Abzug.

Eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst.

Viel Erfolg!

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

Mehr Quiz-Spass

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die Evolution der US-Flagge «Big Bang Theory» ist die am längsten laufende TV-Serie Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter