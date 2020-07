Quiz

Schweiz

Quiz: Wie gut kennst du die Schweiz und ihre Berge, Seen und Flüsse?



Bild: KEYSTONE

Quizzticle

Eine Schweizer Reise in Quizform – wie gut kennst du die Heimat?

Der Sommer 2020 wird im Jahr der Corona-Pandemie auch als ein Sommer in die Geschichte eingehen, in dem viele Schweizer andere Landesteile kennengelernt haben. Romands die Ostschweiz, Bündner den Jura, Tessiner die andere Seite des Gotthards. Wie gut kennst du die schöne Schweiz?

Liebe Quizzticle-Klasse

Nach wie vor befindet sich euer Geografie-Lehrer Sandro Zappella in den Ferien. Er hat mir versprochen, eine Postkarte zu schicken. Noch habe ich sie aber nicht erhalten. Was ich weiss, ist, dass er sie in der Schweiz in den Briefkasten werfen wird, denn er verbringt die Ferien – wie so viele – in der Heimat.

Das führte mich zur heutigen Aufgabe. Nachdem das Quizzticle der vergangenen Woche als sehr schwierig beurteilt wurde, kommt euch dieses nun hoffentlich wieder mehr entgegen. Die meisten von euch dürften schliesslich schon ihr ganzes Leben im Land verbracht haben, um dessen Berge, Seen, Flüsse, Pässe und Gemeinden es geht. Viel Erfolg!

Das neue Quiz

30 Fragen zur Schweizer Geografie müssen beantwortet werden.

Du musst die Lösungen in keiner bestimmten Reihenfolge eingeben.

Du musst nicht Enter drücken. Ist deine Lösung richtig, erscheint sie automatisch.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Geografie-Schulnote 29 und 30 Punkte: 6

26 bis 28 Punkte: 5.5

23 bis 25 Punkte: 5

20 bis 22 Punkte 4.5

17 bis 19 Punkte: 4

Weniger als 16 Punkte: Nachsitzen

Na, wie gut warst du?

