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Sanae-Takaichi-Quiz: Japans Premierministerin ist eine Enigma

epa13135330 Japanese Prime Minister Sanae Takaichi holds a press conference at the Prime Ministers Office following the close of the 221st extraordinary session of the Diet, in Tokyo, Japan, 27 July ...
Die erste Frau Japans, die das Amt des Premierministers ausübt – Sanae Takaichi.Bild: keystone

Japans Premierministerin ist eine Enigma – kannst du sie entschlüsseln?

Sanae Takaichi ist die erste Premierministerin Japans. Die konservative Regierungschefin erregt mit ihren Aussagen die Gemüter. Teste, ob du herausfindest, warum.
25.08.2026, 21:1625.08.2026, 21:16

«Haben Sie die Geister schon getroffen?» Eine Frage, die Japans Premierministerin Sanae Takaichi öfters gestellt wird, wie sie auf X schreibt.

Gleich zwei Putschversuche haben im Premierminister-Amtssitz in den 1930er Jahren stattgefunden. Mehrere Menschen verloren ihr Leben – unter ihnen auch ein Premierminister Japans. Seither sollen sie dort herumspuken.

Geister habe sie keine gesehen. Dafür hat Sanae Takaichi wohl einen neuen Freund gewonnen. Spiel das Quiz und errate, wer ihr neuer Kumpel ist.

8 Fragen
Cover Image

Sanae Takaichi

Japans Premierministerin ist eine Enigma.

(nil)

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