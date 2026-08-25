Die erste Frau Japans, die das Amt des Premierministers ausübt – Sanae Takaichi. Bild: keystone

Japans Premierministerin ist eine Enigma – kannst du sie entschlüsseln?

Sanae Takaichi ist die erste Premierministerin Japans. Die konservative Regierungschefin erregt mit ihren Aussagen die Gemüter. Teste, ob du herausfindest, warum.

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«Haben Sie die Geister schon getroffen?» Eine Frage, die Japans Premierministerin Sanae Takaichi öfters gestellt wird, wie sie auf X schreibt.

Gleich zwei Putschversuche haben im Premierminister-Amtssitz in den 1930er Jahren stattgefunden. Mehrere Menschen verloren ihr Leben – unter ihnen auch ein Premierminister Japans. Seither sollen sie dort herumspuken.

Geister habe sie keine gesehen. Dafür hat Sanae Takaichi wohl einen neuen Freund gewonnen. Spiel das Quiz und errate, wer ihr neuer Kumpel ist.

8 Fragen Sanae Takaichi Japans Premierministerin ist eine Enigma.

(nil)