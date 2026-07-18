Kennst du diese WM-Helden aus den Panini-Alben noch?

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Quiz vor WM-Final: Kennst du diese Fussballer aus Panini-Alben noch?

Von diesen Panini-Helden wurden einige Weltmeister – kennst du sie noch?

Spanien und Argentinien machen am Sonntag den WM-Titel unter sich aus. Du kannst in diesem Quiz schon jetzt zum Champion werden!
18.07.2026, 14:3618.07.2026, 14:36
Ralf Meile
Ralf Meile

Lionel Messi oder Lamine Yamal? Marc Cucurella oder Leandro Paredes? Unai Simon oder Emiliano Martinez?

Damals badete Messi ein Baby namens Lamine – nun stehen sie sich im WM-Final gegenüber

Am Sonntagabend (21 Uhr Schweizer Zeit) beginnt im Grossraum New York der WM-Final 2026. Spanien hofft auf den zweiten Triumph nach 2010, für Argentinien wäre es bereits der vierte nach 1978, 1986 und 2022.

In unserer neuesten Ausgabe des Panini-Quiz haben wir einige Weltmeister früherer Jahre. Wir wollen aber auch von Spielern wissen, wer sie sind, an die du wahrscheinlich nicht mehr tagtäglich denkst. Unter uns gesagt: Alles über 8 Punkten ist schon sehr gut. Den virtuellen Pokal gibt es aber natürlich nur mit dem Maximum von 11 Punkten – ist ja WM.

Viel Erfolg!

11 Fragen
Cover Image

Wie gut kennst du Panini-Helden?

Los geht's!

Na, wie warst du?

Teile im Kommentarfeld mit, ob du Champion bist – oder schon früh gestrauchelt bist.

Bilderflut an dieser WM

Nie hatten Fussballfans mehr Panini-Bilder zu sammeln als an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Wegen der Aufstockung des Teilnehmerfelds auf 48 Mannschaften waren 980 Sticker nötig, um das Album voll zu kriegen. Diese hohe Anzahl schien kleine und grosse Sammler jedoch nicht davon abzuhalten, die Bilderpäckli zu kaufen. Schweizer Händler und Hersteller Panini sprachen im Vorfeld des Turniers von einer «ausserordentlich hohen Nachfrage».

A young collector sticks a Panini World Cup sticker of the Switzerland&#039;s soccer national team in the official panini album of the 2026 FIFA World Cup USA Canada Mexico, in Lausanne, Switzerland, ...
Die Schweizer Doppelseite im Album 2026.Bild: keystone

Sammler werden sich umgewöhnen müssen. Der Vertrag von Panini mit der FIFA läuft 2030 nach der WM in Spanien, Portugal und Marokko aus. Der Weltfussballverband hat die künftigen Rechte an Topps veräussert.

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