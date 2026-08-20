Juhuu, das Emoji-Quiz ist da. Bild: Shutterstock

Das grosse Emoji-Quiz: Teste jetzt dein 🧠

Google hat Emoji-Nutzerdaten von 2025 veröffentlicht. Wenn du glaubst, Ahnung von Emojis zu haben, Emojis in deinem Alltag nutzt oder einfach ein cooler Mensch bist, dann spiel jetzt dieses Quiz.

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Emojis sind da, um schriftliche Kommunikation zu erleichtern. Sie übermitteln Emotionen, die aufgrund der entfallenen Kanäle, verloren gehen können. Sie komprimieren das, was man ausdrücken möchte auf ein kleines Symbol. Es ist somit eigentlich unglaublich überraschend, dass man erst im digitalen Zeitalter Emojis nutzt. Denn Papier ist endlich, meine Scroll-Rolle an der Maus nicht.



Ob du die Emotionen richtig interpretierst, weisst welche Emojis in sind und welche nicht, und woher die Trendigen kommen, kannst du jetzt in diesem Quiz testen!

11 Fragen Das grosse Emoji-Quiz

Wie die New York Times berichtet, wurden die Daten mittels der Google-Tastatur Gboard erhoben.

(nil)