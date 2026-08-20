bedeckt25°
DE | FR
burger
Quiz
Digital

Die beliebtesten Emojis 2025: Teste jetzt dein Emoji-Wissen in Quiz

Big set of yellow emoji. iOS emoji, emoticons. WhatsApp emoji. Funny emoticons faces with facial expressions.
Juhuu, das Emoji-Quiz ist da.Bild: Shutterstock

Das grosse Emoji-Quiz: Teste jetzt dein 🧠

Google hat Emoji-Nutzerdaten von 2025 veröffentlicht. Wenn du glaubst, Ahnung von Emojis zu haben, Emojis in deinem Alltag nutzt oder einfach ein cooler Mensch bist, dann spiel jetzt dieses Quiz.
20.08.2026, 19:4020.08.2026, 19:40

Emojis sind da, um schriftliche Kommunikation zu erleichtern. Sie übermitteln Emotionen, die aufgrund der entfallenen Kanäle, verloren gehen können. Sie komprimieren das, was man ausdrücken möchte auf ein kleines Symbol. Es ist somit eigentlich unglaublich überraschend, dass man erst im digitalen Zeitalter Emojis nutzt. Denn Papier ist endlich, meine Scroll-Rolle an der Maus nicht.

Ob du die Emotionen richtig interpretierst, weisst welche Emojis in sind und welche nicht, und woher die Trendigen kommen, kannst du jetzt in diesem Quiz testen!

11 Fragen
Cover Image

Das grosse Emoji-Quiz

Wie die New York Times berichtet, wurden die Daten mittels der Google-Tastatur Gboard erhoben.

(nil)

Mehr Quiz:

Singular ist einfach. Aber schaffst du auch den Plural?
Singular ist einfach. Aber schaffst du auch den Plural?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sehen die neuen Apple-Emojis aus
1 / 10
So sehen die neuen Apple-Emojis aus

Schatztruhe
quelle: emojipedia
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So sehen die neuen Emojis aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Soll die Schweiz Social Media für Jugendliche verbieten? Sag uns deine Meinung!
Wie können Jugendliche besser vor schädlichen Folgen von Social Media geschützt werden? Braucht es dafür ein Verbot? Sag uns deine Meinung in der watson-Umfrage.
Zuerst Australien, dann Frankreich. Diese beiden Länder haben ein Social-Media-Verbot für Jugendliche bereits beschlossen, genauer für unter 16-Jährige (Australien) und unter 15-Jährige (Frankreich). Spanien, Griechenland und Österreich planen ebenfalls Social-Media-Verbote für Jugendliche.
Zur Story