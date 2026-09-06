Während Adam Sandler als «Dude» bezeichnet werden kann, ist Roger Federer ein klarer «Dad». Bild: imago/instagram/rogerfederer

Bist du Dad oder Dude? Finde es im Psychotest heraus!

In der Männermode prallen derzeit zwei Stilwelten aufeinander: der gepflegte Dad und der lässige Dude. Doch welcher Typ bist du?

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Wer meint, Männer sähen kleidungstechnisch alle gleich aus, liegt falsch. In der Männermode dominieren derzeit vor allem zwei Typen: Dads und Dudes. Doch was unterscheidet sie?

Ein typischer Dad ist die Schweizer Tennislegende Roger Federer. Am Dienstag trat er im marineblauen Poloshirt und Shorts auf, dazu trug er ein passendes Schweissband und marineblaue Socken. Der Schnitt? Natürlich Schmal. Dads tragen Marken wie Cos und Arket. Wer ein etwas dickeres Portemonnaie hat, greift zu Ralph Lauren, Brunello Cucinelli oder Loro Piana, schreibt etwa der Guardian.

Während sich der Dad-Look durch gerade Linien und schlichte Farben auszeichnet, bevorzugt der Dude weite Kleidung mit Verzierungen. Der Dude ist cooler unterwegs. Beispiele für diese Gattung sind Brad Pitt oder Adam Sandler. Letzterer trägt meistens seine übliche Kombi aus weitem Shirt und noch weiterer Sporthose. Farben und Muster können dabei teilweise sehr wild sein. Streetstyle ist beim Dude das Motto.

Ein Mix aus beidem

Harry Styles ist gleichzeitig ein Dad und ein Dude. Bild: www.imago-images.de

Es gibt natürlich auch Exemplare, die beide Richtungen verkörpern. Ein gutes Beispiel ist Harry Styles. Dieser trägt zwar Dad-typische Schuhe und schmale Anzüge aber mit einer für den Dude typischen lässigen Art.

Und jetzt bist du dran. Finde im Psychoquiz heraus, zu welcher Gattung du gehörst: