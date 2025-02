Quiz: Welcher Schnauz bist du?

Und NUN: Welcher Schnauz bist du? Bild: wikicommons

Es sind die grossen Fragen des Lebens: Gibt es einen freien Willen? Gibt es einen Gott? Welcher Schnauz bist du? Zu letzterer haben wir eine Antwort ...

Es kann jedem passieren. Auch dir. Urplötzlich wachst du eines Morgens auf und diese eine Frage schwirrt dir im Kopf herum: «Soll ich mir einen Schnauz wachsen lassen?» Hmm. Und falls ja: welche Art von Schnauz? So einen richtig buschigen Cowboy-Schnauz? Einen haarscharfen Latino-Faden? Oder so einen englischen Rennfahrer-Oberlippenbart?

Keine Bange! Dank einer von watson geführten, hochwissenschaftlich und statistisch fundierten Studie (lies: ein E-Mail-Aufruf in die Redaktion) ist es uns gelungen, einen Fragebogen zu erschaffen, der dir nun fehlerfrei ermitteln kann, welche Form von Oberlippenbart du bist:

9 Fragen Welcher Schnauz bist du? Finde es heraus!

BONUS: Das grosse Schnauz-Duell!

Oder anders gefragt: Welchen Schnauz würdest du dir wachsen lassen?

Kaiser Wilhelm vs. Burt Reynolds. Royal-Air-Force-Jagdpilot vs. Hulk Hogan. Borat vs. Chaplin. Rudi Völler vs. Michael Cera. Nietzsche vs. Dracula. Einstein vs. Lemmy. Wer macht das Rennen? MANN, IST DAS SPANNEND!