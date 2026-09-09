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Reaktion auf Trump: «South Park» heisst jetzt «South America»

Reaktion auf Trumps Umbenennungen: «South Park» heisst jetzt «South America»

09.09.2026, 09:0609.09.2026, 09:08

Als Reaktion auf die Umbenennung mehrerer Orte durch US-Präsident Donald Trump haben die Erfinder von «South Park» ihrer satirischen Zeichentrickserie einen neuen Namen gegeben.

«Inspiriert vom Mut und Patriotismus von Apple und Google ändern wir den Namen von »South Park« zu »South America"", erklärten Trey Parker und Matt Stone auf der Plattform X. Das Profil in dem sozialen Netzwerk trägt bereits den neuen Namen.

Trumps Faible für Umbenennungen

Trump hat in seiner zweiten Amtszeit seit 2025 immer wieder zum Mittel von geografischen Umbenennungen gegriffen, um die Dominanz der USA zu demonstrieren. Zuerst taufte er den Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» um. Jüngst ordnete er die Umbenennung des Sees Lake Ontario, durch den die Grenze zu Kanada verläuft, in «Lake America» an. Google und Apple folgten in den USA der Linie und benannten in ihren Kartendiensten beide um. Ausserhalb der USA erscheinen auch die bisherigen Namen noch.

Am Wochenende brachte Trump eine neue Idee ins Spiel, die die USA selbst betrifft. Aus dem US-Bundesstaat New Mexico könnte «New America» werden. Das legte zumindest ein Post Trumps auf Truth Social nahe. Er zeigte eine Karte des Bundesstaats, auf der das Wort «Mexico» durchgestrichen war – stattdessen stand dort «America».

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Trump stieg bei «South Park» schon mit Satan ins Bett

Es ist nicht das erste Mal, dass die amerikanische Zeichentrickserie den US-Präsidenten auf den Arm nimmt. In der 27. Staffel steigt eine animierte Figur von Trump unter anderem mit Satan nackt ins Bett. Eine Sprecherin des Weissen Hauses reagierte darauf: «Diese Show ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hängt mit uninspirierten Ideen am seidenen Faden in einem verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen.» (sda/dpa)

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Amateurschreiber
09.09.2026 09:57registriert August 2018
Es gibt Krankheiten mit geografischen Bezeichnungen, wie Spanische Grippe, Französische Krankheit, West-Nil-Fieber etc.
Ich wär dafür, dass wir Demenz in "Amerikanisches Leiden" umbenennen.
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Waterloo
09.09.2026 09:28registriert September 2022
Wann wird Mar a Lago, Trumps Hauptsitz in Florida, in Epsteinsumpf umbenannt?
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Mugendai
09.09.2026 09:29registriert Januar 2017
«Diese Show ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hängt mit uninspirierten Ideen am seidenen Faden in einem verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen.»

Es gab in den letzten 20 Jahren keinen Zeitpunkt, in dem South Park nicht relevant war.
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