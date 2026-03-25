Kannst du glauben, dass «Scrubs» vor 25 Jahren herausgekommen ist? Bild: NBCU

Bestehe dieses «Scrubs»-Quiz, oder du darfst das Revival nicht schauen!

Yay, «Scrubs» kehrt zurück!

Corina Mühle Folge mir

Mehr «Quiz»

Es ist schon eine Weile her, seit «Scrubs» über die Bildschirme flimmerte. Deshalb möchten wir vor dem Start der neuen Staffel unser Wissen ein wenig auffrischen.

An wie viel kannst du dich noch erinnern? Nach diesem Quiz bist du bereit für das Revival!

Jetzt spielen!

11 Fragen Wie gut kennst du «Scrubs»?

Na, alles gewusst? Schreibe dein Resultat in die Kommentare!

Die zehnte Staffel von «Scrubs» startet am 25. März auf Disney Plus. Es kommt jede Woche eine neue Folge heraus.

Hier kannst du den Trailer schauen: