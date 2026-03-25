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Scrubs-Quiz: Beweise dein Wissen vor dem Start der neuen Staffel

Dr. Elliot Reid (Sarah Chalke), Dr. John Dorian (Zach Braff), and Dr. Christopher Turk (Donald Faison) appear in a promotional photo for Scrubs, Season 1.
Kannst du glauben, dass «Scrubs» vor 25 Jahren herausgekommen ist?Bild: NBCU

Bestehe dieses «Scrubs»-Quiz, oder du darfst das Revival nicht schauen!

Yay, «Scrubs» kehrt zurück!
25.03.2026, 15:2325.03.2026, 15:36
Corina Mühle
Corina Mühle

Es ist schon eine Weile her, seit «Scrubs» über die Bildschirme flimmerte. Deshalb möchten wir vor dem Start der neuen Staffel unser Wissen ein wenig auffrischen.

An wie viel kannst du dich noch erinnern? Nach diesem Quiz bist du bereit für das Revival!

Jetzt spielen!

11 Fragen
Cover Image

Wie gut kennst du «Scrubs»?

Na, alles gewusst? Schreibe dein Resultat in die Kommentare!

Die zehnte Staffel von «Scrubs» startet am 25. März auf Disney Plus. Es kommt jede Woche eine neue Folge heraus.

Hier kannst du den Trailer schauen:

Video: YouTube/Disney Plus UK

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Cast: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell

Verfügbar: Ab dem 19. Januar auf HBO Max

 ... Mehr lesen
quelle: hbo
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