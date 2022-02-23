Wenn plötzlich jemand anderes deine Rolle spielt – 21 Stars, die ausgetauscht wurden

Für Sheldon Cooper aus «The Big Bang Theory» gibt es keine bessere Besetzung als Jim Parson. Und so geht es uns bei vielen anderen Serien auch. Wir verbinden das Gesicht des Schauspielers oder der Schauspielerin mit einer Rolle, die sie spielen.

Doch manchmal gibt es Fälle, in denen Rollen neu besetzt werden müssen – aus welchem Grund auch immer. So zum Beispiel muss der Synchronsprecher für Bender in «Futurama» für das anstehende Revival der Animationsserie neu gecastet werden. Es scheiterte an den Lohnverhandlungen mit dem eigentlichen Sprecher John DiMaggio.

Fans von «Doctor Who» hingegen müssen sich regelmässig an Neubesetzungen gewöhnen. Nicht nur die Begleitpersonen wechseln regelmässig, auch der Doctor selbst bekommt einen komplett neuen Körper, wenn er sich regeneriert. Die Suche für den nächsten (14.!) Doktor ist zurzeit am Laufen.

In anderen Serien wie zum Beispiel «The Crown» werden Neubesetzungen der Rollen bewusst als Stilmittel eingesetzt. Eine Staffel spielt über einen Zeitraum von 10 Jahren und es macht nur Sinn, wenn die Rollen regelmässig mit neuen, älteren Schauspielerinnen und Schauspieler besetzt werden.

Hier kommen 21 Schauspielerinnen und Schauspieler, die in einer TV-Show oder in einer Film-Saga ersetzt wurden.

Daphne Maxwell Reid kam für Janet Hubert in «Der Prinz von Bel-Air»

Janet Hubert (links) und Daphne Maxwell Reid in «Der Prinz von Bel-Air». Bild: nbc

Ab der vierten Staffel «Der Prinz von Bel-Air» spielte Daphne Maxwell Reid die Tante von Will Smith: Vivian Banks. Janet Hubert wurde gefeuert, weil sie sich mit Will Smith zerstritten hatte. Hubert war ebenfalls schwanger, was ihren Vertrag mit dem Netzwerk verletzte.

Jane Sibbett kam für Anita Barone in «Friends»

Anita Barone (links) spielte Carol nur in einer Folge. Bild: hbo max

Mit diesem Ereignis fängt das chaotische Liebesleben von Ross erst richtig an: Seine Frau Carol trennt sich von ihm, weil sie merkt, dass sie auf Frauen steht. In der ersten Episode, in der die Fans dem Charakter Carol Willick vorgestellt werden, wird diese von Anita Barone verkörpert. Sie verliess die Show, da sie eine Rolle wollte, die sie mehr auslastet. Danach spielte Jane Sibbet die lesbische Ex-Frau von Ross.

Elisabeth Shue kam für Claudia Wells in «Zurück in die Zukunft»

Bild: universal

Als 1985 der erste «Zurück in die Zukunft»-Film herauskam, wurde die Rolle von Jennifer Parker, der Freundin von Marty McFly, von Claudia Wells gespielt. Wells gab ihre Schauspiel-Karriere auf, nachdem ihre Mutter verstorben war. In der Fortsetzung sowie auch im dritten und letzten Teil der «Back to the Future»-Reihe wurde Jennifer Parker von Elisabeth Shue verkörpert.

Christina Moore kam für Lisa Robin Kelly in «Die wilden Siebziger»

Christina Moore (rechts) übernahm die Rolle der Laurie Forman. Bild: 20th century fox

Lisa Robin Kelly hatte schwere Suchtprobleme und verliess deshalb «Die wilden Siebziger» nach der fünften Staffel. Christina Moore übernahm die Rolle als Laurie Forman, Erics älterer Schwester.

Willa Holland kam für Shailene Woodley in «O.C., California»

Shailene Woodley (links) war zu jung für ihre Rolle in «O.C., California». Bild: fox

Shailene Woodley spielte in «O.C., California» Kaitlin, die kleine Schwester von Marisa Cooper (wird gespielt von Mischa Barton). In der dritten Staffel wurde Woodley durch Willa Holland ersetzt. Für die Produzenten war Shailene Woodley zu jung. Die Version von Kaitlin, die die Produzenten in die Show zurückbringen wollten, sollte etwas älter sein, als Woodley das hätte darstellen können.

Melora Hardin kam für Stellina Rusich in «Monk»

Melora Hardin (rechts) spielte ab der dritten Staffel in «Monk» die Frau des Detektivs. Bild: amazon prime

Stellina Rusich spielte Trudy Monk, die Frau des Privatdetektivs Adrian Monk in den ersten zwei Staffeln der Serie «Monk». Trudy Monk hatte anfangs keine grosse Rolle in der Serie. Ab der dritten Staffel – als die Produzenten beschlossen, dass Trudy Monk eine grössere Rolle spielen wird – wurde diese neu gecastet und von Melora Hardin dargestellt.

Michiel Huisman kam für Ed Skrein in «Game of Thrones»

Michiel Huisman (links) und Ed Skrein als Daario Naharis. Bild: hbo

Der Charakter Daario Naharis trat in «Game of Thrones» zum ersten Mal in der dritten Staffel auf. Gespielt wurde dieser von Ed Skrein. Skrein verliess die Show aber nach nur einer Staffel aufgrund von Terminkollisionen. In der vierten Staffel stand Michiel Huisman als Daario Naharis vor der Kamera.

Mae Whitman kam für Alessandra Torresani in «Arrested Development»

Mae Whitman (links) spielt seit der zweiten Staffel «Arrested Development» Ann Veal. Bild: netflix

In der ersten Staffel von «Arrested Development» wurde der Charakter Ann Veal zum ersten Mal den Zuschauenden vorgestellt. Gespielt wurde sie damals von Alessandra Torresani. Als sie in der zweiten Staffel wieder auftauchte, übernahm Mae Whitman die Rolle als Ann (Wer?). Ursprünglich war die Idee, dass die Rolle immer wieder neu besetzt wird, die Produzenten behielten aber Mae Whitman.

Liam McIntyre kam für Andy Whitfield in «Spartacus»

Andy Whitfield (rechts) verstarb infolge einer Krebserkrankung. Bild: 20th Century Fox

«Spartacus»-Star Andy Whitfield musste aufgrund einer Krebserkrankung von seiner Rolle in «Spartacus» zurücktreten. Whitfield verstarb 2011 und die Macher mussten einen Ersatz suchen. In der zweiten Staffel übernahm Liam McIntyre die Rolle.

Mads Mikkelsen kam für Johnny Depp in «Fantastische Tierwesen»

Nach dem Rauswurf von Johnny Depp (rechts) übernahm Mads Mikkelsen seine Rolle in «Fantastische Tierwesen». Bild: Warner Bros. Pictures Germany

Nach den Vorwürfen wegen häuslicher Gewalt von Ex-Frau Amber Heard verlor Johnny Depp seine Rolle in «Fantastische Tierwesen». Im dritten Teil der Saga – welcher im April ins Kino kommt – spielt deshalb Mads Mikkelsen die Rolle des Grindelwald.

Andrew J. West kam für Jared S. Gilmore in «Once Upon a Time»

Andrew J. West (rechts) ersetzte Jared S. Gilmore in «Once Upon a Time». Bild: abc

In der siebten Staffel «Once Upon a Time» war der Charakter Henry Mills 10 Jahre älter. Deshalb musste die Rolle neu besetzt werden. Andrew J. West übernahm die Rolle von Jared S. Gilmore.

Toby Onwumere kam für Aml Ameen in «Sense8»

Aml Ameen (links) spielte Capheus in der zweiten Staffel «Sense8». Bild: netflix

Aufgrund Uneinigkeiten mit dem Produktionsteam verliess Aml Ameen die Serie «Sense8». In der zweiten Staffel übernahm Toby Onwumere die Rolle als Capheus «Van Damn» Onyango.

Janicia Leslie kam für Ruby Rose in «Batwoman»

Janicia Leslie (links) und Ruby Rose verkörperten beide «Batwoman». Bild: the cw

Nur zwei Tage nachdem das Finale der ersten Staffel von «Batwoman» prämierte, gab Ruby Rose bekannt, dass sie aus der Serie aussteigen wird. Sie musste die Serie aufgrund einer Latex-Allergie verlassen. An ihrer Stelle übernahm Janicia Leslie. Leslie spielte aber nicht Kate Kane, sondern den neuen Charakter Ryan Wilder.

Charles Melton kam für Ross Butler in «Riverdale»

Ross Butler (links) musste «Riverdale» verlassen. Bild: the cw

In der ersten Staffel von «Riverdale» wurde der beliebte Football-Spieler Reggie von Ross Butler dargestellt. Dieser musste die Teenie-Show aber wegen Terminkollisionen verlassen. An seine Stelle trat Charles Melton.

Michael Gambon kam für Richard Harris in «Harry Potter»

Michael Gambon (rechts) übernahm die Rolle als Albus Dumbledore. Bild: Warner Bros. Pictures

Nach den Dreharbeiten des zweiten «Harry Potter»-Films verstarb der Schauspieler Richard Harris, welcher Albus Dumbledore darstellte, im Alter von 72 Jahren. Michael Gambon übernahm die Rolle ab dem dritten Film «Harry Potter und der Gefangene von Askaban».

Linda Purl kam für Shannon Cochran in «The Office»

Bild: nbc

Pam's Mutter in «The Office» wurde nicht immer von Linda Purl dargestellt. In der zweiten Staffel wurde Helene Beesly von Shannon Cochran gespielt. Purl übernahm die Rolle in der Hochzeitsfolge (Staffel 6) von Jim und Pam. Wieso die Rolle neu besetzt wurde, ist nicht klar.

The Mountain in «Game of Thrones»

Conan Stevens, Ian Whyte und Hafþór Júlíus Björnsson (v.l.nr.) Bild: hbo

The Mountain wird in «Game of Thrones» gleich von drei verschiedenen Schauspielern dargestellt: Conan Stevens, Ian Whyte und Hafþór Júlíus Björnsson. Conan Stevens verliess Game of Thrones aufgrund Terminkollisionen. In der zweiten Staffel übernahm Ian Whyte. Für ihn war es eine Herausforderung, wie brutal The Mountain in der Serie dargestellt wurde und konnte das nicht mehr mit sich vereinbaren. Ab der dritten Staffel der Fantasy-Serie ist nur noch Björnsson als The Mountain zu sehen.

Nadine Menz kam für Sila Sahin in «GZSZ»

Nadine Menz (rechts) ersetze Sila Sahin in «GZSZ». Bild: imago

Auch für die Figur Ayla Höfer mussten die «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten»-Produzenten eine Neubesetzung finden. Sila Sahin wollte sich nach fünf Jahren «GZSZ» neuen Projekten widmen. Die Rolle der Physiotherapeutin übernahm Nadine Menz. Menz spielte den Charakter von 2014 bis 2016.

Bei «GZSZ» werden des Öfteren Rollen mit neuen Schauspielerinnen und Schauspielern ersetzt.

Sarah Chalke kam für Lecy Goranson in «Roseanne»

Bild: ABC

Lecy Goranson spielte Becky in der Serie «Roseanne». Weil sie studieren wollte, verliess sie die Show. An ihrer Stelle kam Sarah Chalke. Ihren grossen Durchbruch hatte Chalke aber erst Jahre später als Dr. Elliot Reid in der Sitcom «Scrubs – Die Anfänger».

Audra McDonald kam für Merrin Dungey in «Private Practice»

Merrin Dungey (links) wurde in «Private Parctice» durch Audra McDonald ersetzt. Bild: netflix

Merrin Dungey spielte in «Grey’s Anatomy» Dr. Naomi Bennett, die beste Freundin von Addison Montgomery. Als das Spin-off «Private Practice» startete, übernahm sie in der Pilotenfolge ebenfalls die Rolle der Fertilitätsspezialistin. Sie wurde dann aber durch Audra McDonald ersetzt. Der Grund für die Neubesetzung ist nicht klar.

Ashton Kutcher kam für Charlie Sheen in «Two and a Half Men»

Ashton Kutcher (rechts) übernahm die Rolle des reichen Hausbesitzers in Malibu. Bild: CBS

Charlie Sheen wurde im Jahr 2010 aus «Two and a Half Men» unter anderem aufgrund seines Verhaltens und seiner Suchtprobleme herausgeworfen und durch Ashton Kutcher ersetzt. Und auch wenn Ashton Kutcher nicht exakt die Rolle von Charlie Sheen übernahm, spielte er doch eine sehr ähnliche Figur: den gutaussehenden, steinreichen Playboy Walden Schmidt, der Alan und Jake bei sich wohnen lässt.

