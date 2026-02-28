Zuerst Quizzen, dann Bingen. Bild: nbc

Quizzticle

Wir nennen den Hauptcharakter – du errätst die Serie



Liebe Quizzticle-Klasse

Serien gehen einfach immer – egal, ob man alte Klassiker zum wiederholten Mal durchschaut oder einer neuen Serie eine Chance gibt. So kehrt zum Beispiel die beliebte Sitcom «Scrubs» nach 16 Jahren mit neuen Folgen zurück.



Doch diesmal geht es nicht ums Bingen, sondern ums Quizzen: Wir haben 20 Hauptcharaktere aus bekannten Serien für dich zusammengestellt. Deine Aufgabe ist es, die jeweilige Serie zu erraten.



Have fun!

Und so geht's:

Zähle die 20 Serien auf

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel 16–20 Punkte: 6,0 – Profi!

13–15 Punkte: 5,5

10–12 Punkte: 5,0

8–9 Punkte: 4,5

5-7 Punkte: 4,0

Unter 5 Punkten: Bleib doch öfter zu Hause und schau Serien!

