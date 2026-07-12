QDH: Deine letzte Chance vor der Sommerpause! quelle: watson.ch

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du darfst gegen sie antreten. Einfach wird es aber nicht.

Patrick Toggweiler Folge mir

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Liebe Huberquizzer

Es ist wieder soweit. Ich verabschiede mich für drei Wochen in den hoffentlich verdienten Sommerurlaub. Wie immer haben wir noch keine konkreten Pläne, wie wir die Zeit überbrücken werden. Vielleicht mit einem Ersatzquiz, vielleicht auch mit einer ganz anderen Idee. On verra, wie der Grieche ja gerne sagt.

Ich werde tanken und dann hoffentlich wieder mit neuen Ideen für Fragen zurückkehren. Geniesst den Juli, chillt ein bisschen.

U redu.

A sada kviz.

10 Fragen QDH #384 Sag «hallo» zu schwierigen Fragen.