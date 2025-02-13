Gina-Lisa Lohfink wurde durch Germany’s Next Topmodel (GNTM) bekannt. Bild: EPA

Errätst du, welchen Platz diese Casting-Show-Legenden erreicht haben?

Diese Casting-Show-Kandidaten wurden berühmt. Mal wegen ihres Talentes, mal wegen ihres speziellen Charakters. Aber weisst du, ob sie den ersten Platz belegt haben?

Kendra Kotas Folge mir

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Heute fängt die 20. Staffel von Germany’s Next Topmodel an. Sie ist nur eine von zahlreichen Casting-Shows, welche Kandidatinnen und Kandidaten mit Legendenstatus herausgebracht hat.

Ob Heulkrämpfe, Pöbelauftritte oder Zickenkrieg: Ihre Auftritte sorgten dafür, dass sie in Erinnerung blieben und auch für künftige Shows gebucht werden.

Doch haben besagte Exponentinnen und Exponenten auch die Shows gewonnen? Gib einen Tipp in unserem Schätzquiz ab, welchen Platz sie deiner Meinung nach erreicht haben.