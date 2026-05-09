Im Fussballstadion wird rege gesungen – kennst du die Lieder, die besonders beliebt sind? Bild: www.imago-images.de

Quizzticle

Erkenne diese bekannten Fussball-Lieder – oder du darfst nur noch die Saudi-Liga schauen

Dario Bulleri Folge mir

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Liebe Quizzticle-Klasse,

Sie hat es wieder getan: Popstar Shakira hat auf Instagram verkündet, den offiziellen Song für die Fussball-WM 2026 geschrieben zu haben. «Dai Dai» heisst das Lied, das sie gemeinsam mit dem nigerianischen Künstler Burna Boy lanciert hat. Die Kolumbianerin veröffentlichte dazu einen kurzen Clip des Songs. Die ganze Version soll am 14. Mai erscheinen.

Shakira singt einmal mehr einen WM-Song. Bild: keystone

Dass ausgerechnet Shakira einen WM-Song auf den Markt bringt, überrascht wenig. Die 49-Jährige ist quasi eine Spezialistin für Fussball-Tracks: 2010 gelang ihr mit einem Song, den wir hier aus quiztechnischen Gründen nicht nennen wollen, ein Welthit. Aber auch 2014 veröffentlichte die Kolumbianerin mit «La La La» einen WM-Song, wobei dieser weniger erfolgreich blieb.

Auch im heutigen Quizzticle widmen wir uns deshalb dem Genre Fussball-Songs. Den Begriff interpretieren wir dabei aber nicht im engeren Sinn – wir nehmen also nicht nur Lieder, die extra für Grossanlässe geschrieben wurden, sondern auch andere Stadion-Klassiker. Wie viele davon erkennst du? Hier kannst du dich beweisen.

Und so geht's:

Wir nennen dir den Interpreten, die Interpretin oder die Band sowie einen Hinweis. Du nennst den Song-Titel.

Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.



Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!

Der Notenschlüssel 14-15 Punkte: Fussball-Fanatikerin oder Musik-Monster – Gratulation!

12-13 Punkte: 5,5

10-11 Punkte: 5,0

8-9 Punkte: 4,5

6-7 Punkte: 4,0

Unter 6 Punkten: Nachsitzen