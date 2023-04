Pizzalovers aufgepasst: Kennst du diese 15 Pizzen?

Der Pizza-Bäcker auf dem Bild zeigt stolz sein Werk. Die Pizza, die er hält, suchen wir aber nicht. Bild: watson/gettyimages

Erkenne diese 15 Pizzen an ihrem Belag – sonst musst du die mit Schinken und Ananas essen

Liebe Quizzticle-Klasse, liebe Hobby Pizzaiolos und liebe #pizzalovers

Heute, liebe Klasse, gehen wir nach «Bella Italia» und stürzen uns in die wunderschöne kulinarische Welt der Pizzen. Oder wir tun einfach nur so. Denn in Wahrheit sitze ich (du wahrscheinlich auch) hier im Büro – ja, wenigstens ist das Wetter schön, aber es ist kalt und eben halt auch nicht Bella Italia – und kann nur von einer Pizza in Italien träumen (und von einem Aperol Spritz).

Wenn ich jetzt in Italien wäre, würde ich meine Lieblingspizza bestellen: die «Michelangelo». Eine Pizza mit Mascarpone, Rucola und Parmaschinken. Aber unser watson-Italiener Dario sagte mir soeben, dass man die Michelangelo-Pizza in Italien gar nicht kennt. Oder sie zumindest nicht offiziell so heisst. «Keine richtige Pizza», nannte er sie. Oder schlimmer: «erfunden für Touristen». Seufz. Aber boykottieren werde ich sie nicht. Liebe Italienerinnen und liebe Italiener, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen.

So. Schluss mit träumen. Im heutigen Quizzticle geht es um Pizzen (ÜBERRASCHUNG!!!!). Finde anhand der Zutaten heraus, um welche Pizza es sich handelt. Viel Spass.

Und so geht's:

Nenne die gesuchte Pizza anhand der Toppings.

Als Hinweis hast du natürlich die Toppings. Mehr gibt's nicht.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

