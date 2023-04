Der junge Mann auf dem Bild hat ein paar waschechte Banger verfasst und diese in so manchem Englischunterricht als Pflichtlektüre verewigt. Bild: watson/gettyimages

Leseratten aufgepasst: Wer hat diese 20 Banger-Bücher geschrieben?

Liebe Quizzticle-Klasse

Heute geht's in die Bücherwelt. Oder in die Buchhandlung. Ach, ihr jungen Leute wisst ja gar nicht mehr, was ein Buch ist; ihr schaut ja nur in eure Handys den ganzen Tag OK GENUG BOOMER-BULLSHIT Ich persönlich schätze Buchhandlungen wirklich, da kann man sich so schön verlieren, umherschleichen und «schneuggen». Oder einfach so Zeit verbringen, wenn man den Zug verpasst hat.

Ich geh’ dann immer gern zu den Bestsellern – und stelle fest, dass gut verkauft nicht unbedingt gut bedeutet. Wie oft wurde ich schon von «Spiegel Nr. 1 Bestseller» und «New York Times Best Selling Autor» hinters Licht geführt. Dabei findet man den good shit eben nicht zwingend bei den Bestsellern, sondern auf TikTok. Ohne Scheiss, die BookTok-Szene entdeckt immer wieder literarische Perlen, die am Normalo vorbeigegangen wären. Und dann gibt's natürlich noch die Klassiker. Die müssen ja irgendwie gut sein, wenn man sie heute noch liest.

Heute geht's im Quizzticle nämlich um Folgendes: 20 richtig gute Bücher (gut bedeutet, dass wir sie gut gefunden haben) – aber wer hat sie geschrieben?

Und so geht's:

Nenne die gesuchten Autoren und Autorinnen.

Als Hinweis hast du natürlich ein prominentes Werk der Gesuchten und das dazugehörige Erscheinungsjahr.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

