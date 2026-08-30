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Schweizer Bahnhof-Quiz: Errate den Bahnhof anhand von Google-Bewertungen

Horatio Teaser SBB Quiz
Horatio Caine am Tatort HB. Bildbearbeitung: watson

CSI: SBB – Identifiziere den Bahnhof anhand von Google-Bewertungen

Anna Rothenfluh
Anna Rothenfluh
Rezensionen sind eure Spuren, Sterne eure Beweise. Wertet sie weise aus und werdet zum Horatio der Schweizerischen Bundesbahnen!
30.08.2026, 10:4830.08.2026, 10:48
«Stickig, laut, chaotisch und voller Taubenkacke. Das HB steht für Hektik und Burnout.»
Google-Rezension zum HB Zürich

Das ist in etwa der O-Ton, dem ihr in diesem Quiz begegnen werdet. Minus geistreicher Neuinterpretation des Akronyms (was sich übrigens Backronym nennt, ist das nicht wundervoll?).

Seid ihr bereit dafür?

Geistig und körperlich?

Nun gut, ihr habt es so gewollt ...

10 Fragen
Cover Image

Folge den Rezensionsspuren und finde den gesuchten Bahnhof!

Apropos Olten ...

Tschuldigung Olten, du bist denk das allerschönste Loch der Schweiz!
Kommentar
Tschuldigung Olten, du bist denk das allerschönste Loch der Schweiz!
Humans of Olten: «Z'Oute muesch nüt mache ond chonnsch trotzdäm id Ziitig»
Humans of Olten: «Z'Oute muesch nüt mache ond chonnsch trotzdäm id Ziitig»
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