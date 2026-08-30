Horatio Caine am Tatort HB. Bildbearbeitung: watson

CSI: SBB – Identifiziere den Bahnhof anhand von Google-Bewertungen



Anna Rothenfluh Folge mir

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Rezensionen sind eure Spuren, Sterne eure Beweise. Wertet sie weise aus und werdet zum Horatio der Schweizerischen Bundesbahnen!

«Stickig, laut, chaotisch und voller Taubenkacke. Das HB steht für Hektik und Burnout.» Google-Rezension zum HB Zürich

Das ist in etwa der O-Ton, dem ihr in diesem Quiz begegnen werdet. Minus geistreicher Neuinterpretation des Akronyms (was sich übrigens Backronym nennt, ist das nicht wundervoll?).

Seid ihr bereit dafür?

Geistig und körperlich?

Nun gut, ihr habt es so gewollt ...