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Mundart-Lieder Quiz: Nenne diese Schweizer Songs

ARCHIVBILD ZUM TOD DES SCHWEIZER MUNDARTROCK-SAENGERS POLO HOFER, AM SAMSTAG, 22. JULI 2017 - Portrait des Mundart-Rockers Polo Hofer im Restaurant Aarbergerhof in Bern, September 1990. (KEYSTONE/Ales ...
Natürlich kommt Polo National in diesem Quiz auch vor.Bild: KEYSTONE
Quizzticle

Nenne diese Mundart-Lieder oder du darfst heute keine Bratwurst essen

01.08.2026, 12:0001.08.2026, 12:00
Nico Lercher

Liebe Quizzticle-Klasse,

Juhu, es ist 1. August. Heute vor 735 Jahren schworen sich Werner Stauffacher aus Schwyz, Walter Fürst aus Uri und Arnold von Melchtal aus Unterwalden die Treue und wurden zu Eidgenossen. Sie schworen sich, einander im Unterdrückungskampf gegen den bösen Gessler beizustehen.

Sie schworen, sangen Mundart-Widerstandslieder und zündeten ein riesiges Feuer an. An diesem Tag erblickte die Eidgenossenschaft das Licht der Welt. So oder so ähnlich muss das damals abgelaufen sein. Da nun aber aufgrund der Hitze dieses Jahr vielerorts keine Feuer angezündet werden dürfen, konzentrieren wir uns auf das Singen in Mundart. Nenne uns bitte diese Mundart-Klassiker.

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Wir nennen dir den Interpreten, die Interpretin oder die Band sowie einen Hinweis. Du nennst den Song-Titel.
  • Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!
Der Notenschlüssel
19-20 Punkte: 6,0. Irgendeinisch fingt ds Glück eim
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 11 Punkten: Ungenügend. Warum syt dir so truurig?

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