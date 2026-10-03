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Quiz: Kennst du alle Bundesräte der Schweiz seit 1984?

Parmelin Keller-Sutter
Na, wen suchen wir hier wohl? bild: watson/keystone
Quizzticle

Nenne alle Bundesräte seit 1984 – oder du darfst nur noch Parlamentsdebatten streamen

03.10.2026, 12:0903.10.2026, 12:09

Liebe Quizzticle-Klasse

Guy Parmelin geht – und mit ihm der dienstälteste Bundesrat der aktuellen Regierung. Satte elf Jahre ist es her, seit der Romand in den Bundesrat gewählt wurde. Bei der Wahl 2015 setzte sich Parmelin in der Ersatzwahl für Eveline Widmer-Schlumpf gegen den heutigen SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi, den Tessiner Lega-Politiker Norman Gobbi und den Schaffhauser Nationalrat Thomas Hurter durch.

Und was viele nicht mehr wissen: Im ersten Wahlgang erhielt eine gewisse Viola Amherd 16 Stimmen – die Walliserin sollte ihm nur wenige Jahre später in den Bundesrat folgen.

Zum Abgang von Guy Parmelin wollen wir die Politik- und Geschichtsnerds unter euch nun testen: Wie viele gewählte Bundesrätinnen und Bundesräte könnt ihr noch aufzählen? Aber keine Sorge: Uns reichen die Namen ab 1984, dem Jahr, in welchem die erste Frau in den Bundesrat gewählt wurde. Ältere Semester wie etwa Jean-Jacques Challet-Venel (Genf, 1864–1872) oder Josef Anton Schobinger (Luzern, 1908–1911) ersparen wir euch also.

Transparenzhinweis
Dieses Quiz erschien erstmals im Dezember 2023. Es wurde nun überarbeitet, aktualisiert und neu publiziert.

Und so geht's:

  • Wir suchen die 30 Bundesrätinnen und Bundesräte seit 1984
  • Als Tipp liefern wir euch pro Person ein paar Zusatzinfos
  • Die Reihenfolge spielt keine Rolle.
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Wir sind wie immer (fast) unverzeihlich.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
27 – 30 Punkte: 6.0 – Politik-Profi!
23 – 26 Punkte: 5.5
20 – 22 Punkte: 5.0
16 – 19 Punkte: 4.5
13 – 15 Punkte: 4.0
Unter 12 Punkten: Nachsitzen, du Bundesrat-Banause!

Mehr zum Bundesrat:

«Skandalöser Entscheid gegen Mietende»: Appell an Bundesrat nach Gegenvorschlag
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