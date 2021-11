Hier zeigt sich das Sprach-Genie: Wer weniger als 7 Punkte hat, muss in den Englischkurs

Ein wenig Englisch kann fast jeder, doch nur die wenigsten Schweizer verstehen die Briten perfekt. Wollen wir doch mal sehen, wie wohl du dich in der Weltsprache fühlst.

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Schweizer können im Schnitt «gut» Englisch. Das sagt zumindest der English Proficiency Index (EPI) von EF Education First, der die Englischkenntnisse von Nicht-Muttersprachlern in 80 Ländern vergleicht. Die Schweiz erreicht Rang 16 in Europa bzw. den 18. Rang weltweit gesehen.

Die schlechte Nachricht: Nur wenige Schweizer verstehen Engländer wirklich perfekt. Der Grund ist simpel: Wenn wir Redewendungen und Floskeln wie «He’s an interesting fellow» genau so interpretieren, wie sie gesagt werden, kann es im Gespräch mit den Briten schon mal zu Missverständnissen kommen. «Denn rein die Grammatik und Vokabeln zu kennen ist nicht genug, um sich gegenseitig zu verstehen. Vor allem der Kontext und die Kultur der Sprache trägt zum gegenseitigen Verständnis bei», sagt Nicola Carmyllie, Leiterin einer in England tätigen Webseiten-Übersetzungsfirma.



Der Viking-Blog hat das Englisch-Quiz konzipiert und watson zur Verfügung gestellt. Für das Quiz wurden mehrere hundert Engländer gefragt, was sie mit den neun folgenden Floskeln, die oft im Berufsalltag zu hören sind, wirklich meinen. Als richtig gilt jeweils nur die Antwort, die von den befragten Engländern am häufigsten ausgewählt wurde.

Hinweis Dieser Artikel wurde zum ersten Mal 2018 publiziert. Weil unser Quiz-Tool überarbeitet wurde, präsentieren wir ihn erneut.

